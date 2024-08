Brasil Novo ciclone extratropical vai impulsionar onda de frio no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

É esperado que segunda, terça e quarta-feira sejam os dias mais gelados. (Foto: Banco de Dados)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para todo o Rio Grande do Sul devido à formação de um ciclone extratropical em alto mar. A previsão é de que o fenômeno cause uma onda de frio severa no estado, com temperaturas significativamente abaixo da média para este período do ano.

De acordo com o Inmet, o frio intenso deve se estender até a próxima quinta-feira (15). O alerta laranja indica que as temperaturas podem ficar até 5ºC abaixo da média, representando um risco à saúde da população, especialmente para grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas em situação de rua.

Além da queda acentuada nas temperaturas, o ciclone extratropical também deve provocar fortes rajadas de vento, especialmente nas cidades do Litoral e da Região Metropolitana de Porto Alegre. Essas condições climáticas adversas devem ser mais intensas até o fim da manhã de segunda-feira (12).

As temperaturas no Mato Grosso do Sul, no oeste paulista, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderão ficar até 5°C abaixo da média para o mês.

Uma nova massa de ar frio deve continuar mantendo as temperaturas bem baixa em todo o Sul do País, com chance de geada na Campanha, na serra e nos Vales do RS, no centro e norte de SC e no sul do PR; atenção para o mar muito grosso e agitado, devido ao deslocamento do ciclone extratropical em alto mar. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira (12), mas, as temperaturas continuam baixas à tarde.

Região Sudeste

A passagem de uma nova frente fria neste começo de semana, associada a um ciclone extratropical em alto mar, traz mais ventos para a costa do Sudeste e um reforço no ar frio. Madrugadas e manhãs geladas em SP, no RJ e nas cidades do sul de MG. O mar fica agitado entre SP e RJ e o dia pode começar com muitas nuvens na Região dos Lagos. Previsão de chuva rápida no norte do ES e tempo firme e temperatura amena em Vitória.

As cidades do sul de MS e de MT, podem amanhecer um pouco mais geladas, devido à entrada de uma nova massa de ar frio. Teremos um dia de sol, poucas nuvens no céu em todo o Centro-Oeste, mas, temperaturas amenas durante à tarde. Não há previsão de chuva.

Tempo firme

Grande parte do Nordeste, sem mudanças significativas no tempo. O vento úmido que sopra do mar contra a costa estimula um pouco mais de nuvens de chuva sobre o sul da BA, o litoral de AL, SE, PE, PB e RN, mas as pancadas ainda acontecem de forma passageira, intercalando aberturas de sol. Tempo firme e calor em Teresina e Fortaleza.

A circulação de ventos aumenta a condição de chuva na Região Norte e a semana começa abafada entre AM, RR e PA, mas com pancadas de chuva que podem ocorrer ao longo da manhã em Manaus, Boa Vista e na região de Santarém–PA. Chuva mais passageira a tarde no leste e norte do AP e no litoral do PA. O dia pode começar com temperaturas mais amenas no sul de RO e no AC, mas esquenta durante o dia e não chove.

