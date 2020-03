Mundo Novo coronavírus registra queda na China, mas o mundo entra em “território desconhecido”

O número de novos casos do novo coronavírus registra queda na China, mas aumenta no resto do mundo que, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), está em “território desconhecido”, com um elevado risco de contágio na UE (União Europeia) e Estados Unidos.

A epidemia parece perder força há vários dias na China, onde as medidas de quarentena afetam mais de 50 milhões de pessoas desde o fim de janeiro. Mas a província de Zhejiang (leste) anunciou que sete chineses que retornaram da Itália são portadores do vírus, o que disparou os alarmes ao confirmar o temor de que agora a epidemia pode ser ‘importada’.

“Estamos em território desconhecido”, declarou na segunda-feira (02) Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da OMS. “Nunca antes observamos um patógeno respiratório capaz de transmissão comunitária, mas que também pode ser contido com medidas corretas”, completou.

A “transmissão comunitária” designa a multiplicação de focos de vírus sem um vínculo epidemiológico claro com o berço da doença, neste caso a província chinesa de Hubei. Ghebreyesus destacou que nas 24 horas precedentes o número de contaminações na China foi nove vezes inferior às registradas no restante do mundo.

Na China, as autoridades identificaram nesta terça-feira (03) 125 novos casos de contágio. Este é o menor número diários desde 21 de janeiro, inclusive antes da determinação da quarentena da cidade de Wuhan (centro), foco da epidemia.

Moon anunciou que o governo injetará 25 bilhões de dólares para ajudar a economia a enfrentar a situação grave. “Todo o país entrou em guerra contra a doença infecciosa”, disse o presidente, que ordenou uma ação durante noite e dia de algumas agências governamentais.

A Arábia Saudita, único país do Golfo que não havia registrado casos em seu território, informou na segunda-feira o primeiro contágio por coronavírus: uma pessoa que retornou do Irã, o país com o maior número de mortes relacionadas com a doença depois da China (66 vítimas fatais).

A UE elevou sua avaliação de risco para a categoria “moderado a alto”, com 2.100 casos confirmados em 18 países membros. Os ministros da Saúde da UE celebrarão uma reunião extraordinária na sexta-feira (06) em Bruxelas.

A Itália, país mais afetado da Europa, superou a marca de 50 mortes na segunda-feira. A nação está dividida em três áreas. A “zona vermelha”, em quarentena, inclui 11 municípios do norte e mais de 50.000 habitantes.

