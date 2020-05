Porto Alegre Novo decreto da prefeitura de Porto Alegre adia atividade do comércio para terça-feira

3 de Maio de 2020

Foto: Antonio Maciel/PMPA

Um novo decreto publicado na noite de sábado (02) pela prefeitura de Porto Alegre adiou o início das atividades de microempresas, microempreendedores individuais, profissionais liberais e autônomos para a próxima terça-feira (05).

A norma tornou sem efeitos o decreto anterior, de sexta-feira (01), que permitia a abertura imediata destes negócios. Também mantém vedado o funcionamento do comércio de rua que não se enquadre nestas categorias e dos estabelecimentos não-essenciais em shopping centers, como forma de combate à pandemia do coronavírus.

O Decreto 20.564, publicado em edição extra do Diário Oficial, traz especificidades às novas normas para o funcionamento do comércio e dos serviços. Os estabelecimentos terão de oferecer máscaras para que seus empregados utilizem no transporte coletivo. Outra alteração é que os estabelecimentos poderão determinar o próprio horário de fechamento, mas terão de de abrir apenas a partir das 9h.

