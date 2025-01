Dicas de O Sul Novo estúdio de musculação com tecnologia e serviços premium é atração em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é proporcionar um ambiente exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para tornar sua jornada fitness ainda mais agradável e motivadora Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Just Burn Club, referência em inovação e qualidade no universo fitness, acaba de dar mais um passo para transformar a experiência de seus alunos.

Nesta quarta-feira (29), na Rua Fernando Gomes, 114, em Porto Alegre, será inaugurado o novo estúdio de musculação, um espaço moderno, equipado com aparelhos de última geração e pensado para oferecer conforto, eficiência e resultados.

Assim como os outros estúdios da Just Burn Club, o novo espaço contará com a tecnologia do nosso aplicativo, que registra e monitora todas as informações dos treinos de cada aluno. Dessa forma, você pode acompanhar seu desempenho, ajustar metas e maximizar seus resultados com precisão.

Além disso, o novo estúdio contará com o serviço premium Just, uma experiência única para nossos alunos: na entrada, cada usuário recebe uma toalha personalizada e uma água mineral de 500ml, garantindo comodidade e praticidade durante o treino.

O objetivo é proporcionar um ambiente exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para tornar sua jornada fitness ainda mais agradável e motivadora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/novo-estudio-de-musculacao-com-tecnologia-e-servicos-premium-e-atracao-em-porto-alegre/

Novo estúdio de musculação com tecnologia e serviços premium é atração em Porto Alegre

2025-01-27