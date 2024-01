Saúde Novo estudo afirma que multivitamínicos melhoram a memória e retardam em até 2 anos o envelhecimento cognitivo entre idosos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Pesquisa faz parte de ensaio randomizado em grande escala com pessoas acima de 60 anos e residem nos EUA. (Foto: Freepik)

Em 2060, de acordo com a Associação de Alzheimer, quase um em cada quatro americanos estará numa faixa etária com risco elevado de declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Para tentar barrar os números, cientistas do mundo tentam encontrar intervenções para ajudar a preservar a função cognitiva antes do início dos défices.

Um estudo em específico chamado de Estudo de Suplementos de Cacau e Resultados Multivitamínicos (COSMOS) está em seu terceiro estudo e sugere efeitos positivos para o uso de multivitamínico diário.

COSMOS é um ensaio randomizado em grande escala, que testa rigorosamente extrato de cacau e suplementos multivitamínicos dirigido por pesquisadores do Mass General Brigham. Os investigadores do COSMOS reportam agora os resultados de um terceiro estudo de cognição no COSMOS, que se concentrou em participantes que foram submetidos a avaliações presenciais, juntamente com os resultados de uma análise combinada dos três estudos separados.

O último relatório, publicado recentemente, trouxe resultados satisfatórios e confirmam os benefícios consistentes e estatisticamente significativos de um multivitamínico diário tanto para a memória como para a cognição global.

“O declínio cognitivo está entre as principais preocupações de saúde para a maioria dos adultos mais velhos, e um suplemento diário de multivitaminas tem o potencial de ser uma abordagem atraente e acessível para retardar o envelhecimento cognitivo”, disse Chirag Vyas, instrutor de investigação no Departamento de Psiquiatria do Massachusetts General Hospital (MGH), membro fundador do sistema de saúde Mass General Brigham e principal autor do estudo.

A pesquisa analisou avaliações cognitivas detalhadas e presenciais de 573 participantes. Eles observaram um benefício modesto do multivitamínico, em comparação com o placebo, na cognição global ao longo de dois anos. Houve um benefício estatisticamente significativo da suplementação multivitamínica para alteração na memória episódica, mas não na função executiva/atenção.

A equipe também conduziu uma meta-análise baseada em três estudos separados, com participantes não sobrepostos do COSMOS (com duração de tratamento de dois a três anos), que mostrou fortes evidências de benefícios tanto para a cognição global quanto para a memória.

Os autores estimam que o multivitamínico diário retardou o envelhecimento cognitivo global no equivalente a dois anos em comparação com o placebo.

“A meta-análise de três estudos separados sobre cognição fornece evidências fortes e consistentes de que tomar um multivitamínico diário, contendo mais de 20 micronutrientes essenciais, ajuda a prevenir a perda de memória e retardar o envelhecimento cognitivo”, explicou Vyas.

O consórcio COSMOS de estudos cognitivos representa uma colaboração entre Massachusetts General Hospital, Brigham and Women’s Hospital, Universidade Columbia e Universidade Wake Forest, utilizando abordagens tradicionais e inovadoras para avaliar resultados cognitivos. Estas abordagens permitem que um grande número de participantes sejam incluídos em estudos cognitivos de uma forma de alta qualidade e económica.

Os participantes do COSMOS têm 60 anos ou mais e residem nos EUA.

Médicos divergem

Apesar do estudo, médicos afirmam que os compostos orgânicos não fazem diferença positiva para pessoas que não têm a falta deles. Especialistas explicam que as evidências ainda não são suficientes para que os médicos prescrevam suplementos com o objetivo de melhorar a memória.

“A procura de vitaminas para tentar melhorar a memória é algo que já temos há vários anos. Estamos numa fase ainda em que não se comprovou uma eficácia. O estudo pode ser um dos primeiros que apontem um benefício real, mas os resultados precisam ser replicados, comparados. Assim que se modifica uma prática clínica. Um trabalho isolado é apenas uma perspectiva, é assim que a ciência caminha”, diz o neurologista Ivan Okamoto.

