Ciência Novo estudo revela que a energia do Sol pode afetar terremotos na Terra; entenda

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Variações na temperatura da superfície terrestre afetam a estabilidade das rochas e o fluxo de água subterrânea, influenciando a atividade sísmica. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa publicada na revista Chaos aponta que o calor emitido pelo Sol pode desempenhar um papel essencial na formação de terremotos na Terra. O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Tsukuba e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão, indica que variações na temperatura da superfície terrestre afetam a estabilidade das rochas e o fluxo de água subterrânea, influenciando a atividade sísmica.

Manchas solares

O estudo se baseia em uma pesquisa anterior do mesmo grupo, publicada em 2022 na Chaos, que encontrou uma correlação entre a quantidade de manchas solares – indicativo da atividade do Sol – e a frequência de terremotos.

Falhas geológicas

Liderada pelo pesquisador brasileiro Matheus Henrique Junqueira Saldanha, do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas da Universidade de Tsukuba, a equipe encontrou resultados que sugerem que oscilações na temperatura podem fragilizar a crosta terrestre e afetar a dinâmica das falhas geológicas.

Previsões sísmicas mais precisas

Agora, os cientistas ampliaram a investigação para incluir a temperatura da superfície terrestre, tornando as previsões sísmicas mais precisas, especialmente para tremores mais rasos.

“O calor do Sol afeta a atmosfera e pode influenciar as propriedades das rochas e o fluxo de água subterrânea. Essas mudanças podem tornar as rochas mais frágeis e alterar a pressão nas falhas tectônicas, contribuindo para o desencadeamento de terremotos”, disse Saldanha em um comunicado.

Atividade solar

Para testar a hipótese, os pesquisadores utilizaram modelos matemáticos e simulações computacionais que combinaram dados sísmicos, registros da atividade solar e variações de temperatura na Terra.

Impacto sutil

Ao incluir as temperaturas da superfície no modelo, perceberam que a precisão das previsões melhorou, reforçando a ideia de que o aquecimento terrestre pode ter um impacto sutil, mas significativo, na atividade sísmica. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/novo-estudo-revela-que-a-energia-do-sol-pode-afetar-terremotos-na-terra-entenda/

Novo estudo revela que a energia do Sol pode afetar terremotos na Terra; entenda

2025-03-09