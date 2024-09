Acontece Novo Hamburgo sedia etapa regional da Olimpíada Marista Brasil

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Competição deve reunir mais de 2 mil estudantes do RS e do Uruguai Foto: Juice Produções Design sem nome - 1 Foto: Juice Produções

O município de Novo Hamburgo, localizado na região metropolitana de Porto Alegre (RS), irá sediar pela primeira vez uma etapa regional da Olimpíada Marista Brasil (OMB). Os jogos ocorrem entre os dias 24 e 27 de setembro, no Colégio Marista Pio XII e em outros espaços da cidade. São esperados cerca de 2.300 atletas de todo o Estado e do Uruguai, que irão competir nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Em outubro, duas outras etapas da OMB acontecem em Brasília (DF) e em Jaraguá do Sul (SC).

Além do Marista Pio XII, principal ponto de encontro das crianças e jovens durante os quatro dias de evento no município gaúcho, a Olimpíada será realizada na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo (SGNH), Ginásio Municipal de Esportes Alberto Mosmann, Ginásio Agostinho Cavasotto e Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Parque do Trabalhador. O público tem acesso gratuito, mediante inscrição prévia nos locais.

“Estamos muito felizes e honrados por sediar, pela primeira vez, a Olimpíada Marista Brasil. Desde o início do ano, nossos educadores estão se dedicando para que este seja um evento de valorização do esporte, mas também de celebração e integração entre os jovens. Estamos prontos para acolher com muito carinho os mais de 2 mil atletas que participarão deste momento”, celebra o vice-diretor do Colégio Marista Pio XII, Pedro Manfroi.

As competições juvenis acontecem nos dias 24 e 25 de setembro e as infantis, nos dias 26 e 27.

A etapa São Paulo (SP) da OMB será realizada em Brasília, de 12 a 15 de outubro. Participarão estudantes do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Na mesma data, atletas de Santa Catarina e do Paraná se encontram em Jaraguá do Sul (SC). Em ambas as etapas, participam alunos que se enquadram na categoria juvenil.

Novo Hamburgo sedia etapa regional da Olimpíada Marista Brasil

