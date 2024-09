Acontece Chapa liderada por Jorge Avancini é reeleita no Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Foto: Divulgação

Na última segunda-feira (09), o SINDAERGS (Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul) realizou a eleição para diretoria que irá fazer a gestão pelo triênio 2025-2027.

Com 87% dos votos válidos dos associados, a chapa encabeçada pelo administrador Jorge Avancini, foi reeleita para tocar a entidade nos próximos 3 anos, dando continuidade ao trabalho iniciado em seu último mandato, de 2022 a 2024.

Para a nova gestão, que terá posse no dia 9 de dezembro, o foco será a interiorização das ações do SINDAERGS, com o objetivo de aproximar o sindicato aos Administradores já formados e das instituições de ensino de todo o estado, para a valorização dos administradores, tecnólogos e estudantes universitários e tecnólogos de administração no Rio Grande do Sul.

“Queremos estar mais presentes no dia a dia dos administradores de todas as regiões do Rio Grande do Sul, oferecendo suporte e promovendo a integração entre os profissionais e as instituições de ensino. O fortalecimento da nossa classe depende dessa proximidade e do diálogo constante, com a renovação de ideias e com a aproximação da juventude ao sindicato esse é o caminho a ser perseguido”, afirma Avancini.

Outro ponto central da nova gestão será ampliar as relações institucionais, com destaque para o CRA-RS (Conselho Regional de Administração do RS), que conta com dois atuais conselheiros oriundos na nova diretoria eleita do sindicato, bem como, para as eleições do Conselho do CRA-RS, que irá acontecer na próxima semana (18) e possui Avancini como um dos candidatos ao conselho para o período de 2025/2028.

Durante o último mandato, o sindicato alcançou resultados expressivos de crescimento, registrando um aumento de cerca de 60% no número de associados – algo que não acontecia desde 2018 – além de um crescimento de quase 50% em seu patrimônio.

O administrador explicou que a intenção para continuar o crescimento é modernizar o sindicato com a expansão patrimonial. “Temos planos avançados para aquisição de mais espaços na nossa sede, o que é fundamental para oferecermos mais estrutura aos associados. Também é importante citar que 95% das metas traçadas no planejamento estratégico para o exercício 2022/2024 foram atingidas. Juntos, podemos criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento e valorização da categoria dos administradores no estado”, conclui Avancini.

Confira a nova diretoria para o triênio 2025 – 2027:

Diretoria:

Adm. Alexandre Maia Tubino

Adm. Ayrton Gomes Fernandes

Adm. Camila Avancini

Adm. Diovani Pires

Adm. Jorge Avanicini

Adm. Jose Carlos Karst

Adm. Luiz Klippert

Adm. Marco Pistoletti Torres

Adm. Mario Tupinambá Farias

Adm. Mônica Couto

Adm. Pedro Ron Ceitlin

Adm. Rogerio Santiago

Conselho Fiscal Titular:

Adm. Ari Valter Schneider

Adm. Laura Jacques Fernandes

Adm. César Luiz Paulo

Conselho Fiscal Suplente

Adm. Leandro Milani

Adm. Anésio Luiz Christofolli

Adm. Paulo Roberto Rivera

O SINDAERGS

O Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande Sul representa os Administradores gaúchos. Há 45 anos desempenha um papel crucial na defesa dos interesses e direitos dos profissionais da área de administração, trabalhando para garantir condições de trabalho justas, salários e benefícios adequados para seus filiados.

Além disso, também promove a capacitação e o desenvolvimento profissional, contribuindo para elevar os padrões de excelência na área de administração no estado do Rio Grande do Sul.

