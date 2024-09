Rio Grande do Sul Semana Farroupilha será de atrações culturais no Gravataí Shopping

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Atividades alusivas ao Dia do Gaúcho acontecem durante o fim de semana, nos dias 20, 21 e 22 de setembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na semana marcada pelas homenagens aos gaúchos, o Gravataí Shopping preparou uma série de atrações culturais especiais dedicadas às comemorações da Tradição Farroupilha.

Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, o empreendimento vai promover momentos de celebração ao tradicionalismo, com apresentações musicais e danças gaúchas, além de uma roda de chimarrão. Todas as atrações são gratuitas.

Para os apreciadores da bebida preferida dos gaúchos, terá uma oficina especial de técnicas de preparo, com Roda de Chimarrão e distribuição de amostras grátis da erva-mate Barão. A atração, promovida pela Verde Matchê, acontecerá das 15h às 19h, em frente a Praça de Alimentação, durante os três dias de evento.

No feriado do Dia do Gaúcho, em 20 de setembro, o grupo de danças e tradições do CTG Rincão da Amizade se apresenta a partir das 16h, na Praça de Alimentação, e convida o público a participar de um resgate da tradição gaúcha, através de muita música, dança e cultura.

Já no sábado (21), a partir das 15h, a cantora tradicionalista Bibiana Alves e Banda se apresentam no palco da Praça de Alimentação, com canções autorais, como “Quem é esse Tropeiro” e interpretações de grandes sucessos da música gaúcha que prometem emocionar o público.

