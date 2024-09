Política Em meio à fumaça de queimadas em Brasília, ministro do Supremo Dias Toffoli é internado com inflamação no pulmão

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Pessoas próximas ao ministro (foto) relataram que fuligem no ar o incomodou na noite de segunda-feira Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi internado com inflamação no pulmão nesta terça-feira (17), em meio à fumaça das queimadas que toma conta do céu de Brasília.

Desde o fim de semana, a capital federal sofre com o fogo no Parque Nacional, uma área de mata preservada na parte norte da cidade. De acordo com pessoas próximas do ministro, o ar perto da casa dele estava impregnado com a fuligem causada pelo fogo.

Nesta terça, novamente, Brasília acordou com o efeitos das queimadas no ar. Pelo segundo dia consecutivo, escolas e faculdade cancelaram as aulas. Médicos recomendam que a população não faça exercícios físicos, para não se expor em excesso ao ar poluído.

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as causas do incêndio. No começo da noite desta segunda-feira (16), a área atingida era de 2 mil hectares, segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

