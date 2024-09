Brasil Seca histórica: plano de contingência para energia elétrica deve ser apresentado nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O governo está preocupado com o fornecimento de energia porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos. Foto: Defesa Civil AM O governo está preocupado com o fornecimento de energia porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos. (Foto: Defesa Civil AM) Foto: Defesa Civil AM

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deve apresentar, nesta quinta-feira (19), um plano de contingência para garantir o suprimento de energia em meio à seca histórica no País. A informação consta na agenda da reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), marcada para quinta-feira (19) às 13h30, no Rio de Janeiro.

O plano de contingência havia sido solicitado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em ofício no último dia 6 de setembro. Segundo o ministro, o objetivo é garantir o fornecimento de energia no sistema interligado e em Roraima — único estado que não está conectado ao restante do País.

“Além disso, destaco que o Plano deve conter, entre outras, propostas de medidas concretas, para cada ano, a serem adotadas pelas instituições que compõem o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico”, diz o ofício assinado por Silveira.

O governo está preocupado com o fornecimento de energia porque o Brasil passa pela pior seca dos últimos 94 anos e, com a chegada do calor, deve enfrentar picos mais altos de consumo. Apesar de os reservatórios das hidrelétricas ainda estarem acima de 50%, a quantidade de água que chega aos rios e é usada para gerar energia está abaixo da média histórica.

Como a maior parte das usinas hidrelétricas do Brasil são a fio d’água, ou seja, não “guardam” água, a situação acende um alerta no setor elétrico. Para minimizar os impactos, o governo já tem adotado algumas medidas, como o acionamento de usinas termelétricas para atender aos picos de consumo. O Ministério de Minas e Energia também cogita retomar o horário de verão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/seca-historica-plano-de-contingencia-para-energia-eletrica-deve-ser-apresentado-nesta-semana/

Seca histórica: plano de contingência para energia elétrica deve ser apresentado nesta semana

2024-09-17