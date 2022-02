Rio Grande do Sul Novo Hamburgo vacina 390 crianças contra a covid em Canudos neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Ação ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica Martha Wartenberg, em Novo Hamburgo. (Foto: PMNH/Divulgação)

A manhã de sábado (12) foi de vacinação infantil contra a covid para moradores de Novo Hamburgo. A ação ocorreu das 8h30 às 13 horas, na Escola Municipal de Educação Básica Martha Wartenberg, bairro Canudos. Ao todo, foram aplicadas 390 doses entre os imunizantes Coronavac e Pfizer.

Crianças de 5 anos e crianças de 6 a 11 anos que possuíam comorbidades receberam a vacina da Pfizer na versão pediátrica, Já as crianças de 6 a 11 anos, sem comorbidades, foram imunizadas com a vacina CoronaVac.

A imunização contra a covid na cidade segue ao longo em todas as 25 unidades de saúde mais a Casa da Vacina. Para adultos, as primeiras e segundas doses, além das doses de reforços (terceira dose) podem ser feitas sem necessidade de agendamento nas tardes de segundas, quartas e sextas-feiras, além do dia inteiro nas terças e quintas-feiras.

Já as manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras são reservadas para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos em todas as unidades. Neste caso, é necessário o agendamento. Crianças de 5 anos e crianças de 6 a 11 anos que possuíam comorbidades são vacinadas exclusivamente na Casa da Vacina.

É necessário a presença de um responsável legal pela criança. Documentos necessários: carteira de identidade ou certidão de nascimento, cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de residência de Novo Hamburgo no nome dos pais ou responsáveis pela criança. Crianças com comorbidades devem apresentar também laudo médico atestando a doença. A criança deve permanecer no local por 20 minutos após a administração da vacina.

Central de agendamento

Novo Hamburgo conta com uma central de agendamento de vacina exclusiva para a imunização de crianças de 5 anos a 11 anos. O agendamento deve ser feito preferencialmente por esta central (não nas unidades). Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. São seis números disponíveis (não possuem whatsapp): 51 99836-6321, 51 98012-7154, 51 99509-3717, 51 99533-6195, 51 99595-2606 e 51 99589-6769.

