Porto Alegre Novo lote de ingressos gratuitos para o carnaval de Porto Alegre abre na próxima semana

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Um segundo lote para arquibancada será oferecido ao público, com informações a partir da próxima quarta-feira (22). Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre informa que estão esgotados os ingressos gratuitos disponibilizados no primeiro lote para as arquibancadas nos dois dias de desfiles do Carnaval do Porto Seco, em 3 e 4 de março.

Um segundo lote para arquibancada será oferecido ao público, com informações a partir da próxima quarta-feira (22). Os ingressos para o Carnaval do Porto Seco são comercializados pela plataforma Sympla em uma parceria com a Opinião Produtora.

