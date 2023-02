Grêmio Grêmio enfrenta o São Luiz para manter os 100% de aproveitamento no Gauchão

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho Foto: Reprodução A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrenta o São Luiz na tarde deste sábado (18), às 16h30min, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí. A partida é valida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor é o líder da competição, com 21 pontos e 100% de aproveitamento. O São Luiz vive um momento diferente. É o décimo colocado, com seis pontos, apenas dois pontos do primeiro rebaixado.

O Grêmio já está classificado para às semifinais do Gauchão, quatro rodadas antes do término da fase de grupos. É o único clube que está com 100% de aproveitamento. Com isso, o técnico Renato Portaluppi irá poupar titulares e irá aproveitar a partida para rodar o elenco.

Já o São Luiz, com apenas uma vitória no Campeonato, luta contra o rebaixamento. Em caso de derrota contra o Grêmio, o clube pode ser ultrapassado pelo Esportivo e assim entrar na zona de rebaixamento do Gauchão.

Provável escalação do Grêmio

Adriel; Thaciano, Gustavo Martins, Natã e Cuiabano; Thiago Santos, Villasanti e Vina; Gustavinho (João Pedro), Gabriel Silva e Everton Galdino

Provável escalação do São Luiz

Pablo; Mizael (John Lennon), Rafael Goiano, Ricardo Thalheimer e Márcio Goiano; Felipe Guedes, Paulinho Santos, Maurício e Álvaro; Negueba e Édipo

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein Assistente 1: Fabricio Lima Baseggio Assistente 2: Cassio Pires Dornelles Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva Acompanhe na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-enfrenta-o-sao-luiz-para-manter-os-100-de-aproveitamento-no-gauchao/

Grêmio enfrenta o São Luiz para manter os 100% de aproveitamento no Gauchão