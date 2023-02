Inter Nova camisa do Inter vaza nas redes sociais

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Novo modelo deve ser lançado na próxima semana Foto: Reprodução Novo modelo deve ser lançado na próxima semana (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A nova camisa do Inter para a temporada de 2023 foi vazada nas redes sociais nesta sexta-feira (17). O lançamento do novo uniforme acontecerá na próxima semana, assim como as vendas do produto.

Na foto divulgada nas redes é possível notar que todo o uniforme é em tons de vermelho, sendo nas mangas e gola um pouco mais forte do que no resto do produto. A segunda camisa Colorada, tradicionalmente na cor branca, será acompanhada de listras vermelhas em diagonal, além de detalhes nas laterias, na barra e nas mangas. O terceiro uniforme será na cor cinza, enquanto o de treino, laranja escuro com preto.

Os preços dos novos produtos ainda não foram divulgados pelo Inter ou pela fornecedora dos materiais, Adidas.

