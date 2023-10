Rio Grande do Sul Novo lote de recursos doados via Pix será distribuído para donos de pequenos negócios no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari em setembro Foto: Mauricio Tonetto/Secom Temporais deixaram um rastro de destruição no Vale do Taquari em setembro. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom) Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Integrantes do Comitê Gestor das doações feitas pelo Pix SOS Rio Grande do Sul finalizaram o levantamento de novos beneficiários nos municípios atingidos pelas enchentes em setembro. Mais 595 donos de pequenos negócios em quatro cidades do Vale do Taquari serão contemplados. Cada um receberá R$ 2,5 mil, totalizando R$ 1,487 milhão em recursos injetados na economia da região.

Segundo o governo, Muçum, que já teve 159 pessoas beneficiadas no início de outubro com a transferência de R$ 397,5 mil, terá mais 100 desta vez, depois de nova verificação de dados dos cadastrados. Em Encantado, serão 250; em Roca Sales, 185; e em Santa Tereza, 60.

Com a finalização do mapeamento, começa a fase de preparação para os pagamentos, que deve iniciar em breve. O aporte visa auxiliar o restabelecimento dos negócios, contribuindo para a retomada da atividade econômica nas regiões afetadas pelas chuvas.

Terão acesso ao dinheiro os proprietários de estabelecimentos afetados pelos temporais que não foram contemplados em outros programas estaduais ou federais. As atividades de pequeno empreendedor englobam autônomos, comerciantes e prestadores de serviços.

Os recursos vêm de doações efetuadas em uma conta gerenciada pela Associação dos Bancos no Estado para atender unicamente as regiões impactadas pelas enchentes. A chave Pix CNPJ 92.958.800/0001-38 pode ser usada por empresas e pessoas físicas para o repasse de qualquer valor de forma segura.

