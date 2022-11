Mundo Novo ministro britânico da Justiça é acusado de assédio

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dois membros do governo deixaram cargos na última semana por motivos similares. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro britânico da Justiça, Dominic Raab, foi acusado de assediar sua equipe, alegações que vieram à tona nesse final de semana e colocam em xeque as escolhas do primeiro-ministro Rishi Sunak, depois que outro membro do gabinete renunciou, esta semana, por razões similares.

Sunak e seu governo conservador tomaram posse há menos de três semanas e dois ministros já foram acusados de assédio. Dessa vez, foi o ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro, Dominic Raab.

O jornal The Guardian informou que uma “saída” foi proposta aos funcionários do ministério, já que alguns temiam trabalhar novamente com Raab. Ele foi ministro da Justiça no governo de Boris Johnson, entre setembro de 2021 e setembro de 2022. Segundo o jornal britânico, funcionários do ministério descreveram uma “cultura do medo”, em um serviço dirigido por um homem “mal-educado” e “agressivo”. O jornal informa que sua nova nomeação para o cargo é fonte de angústia para muitos funcionários. Alguns cogitaram, inclusive, pedir demissão.

O tablóide The Sun revelou que durante um ataque de ravia, Raab jogou tomates em uma reunião, o que seu porta-voz classificou como “absurdo”, afirmando que “Dominic trabalha duro e espera muito de sua equipe e de si mesmo”.

Pedido de explicações

Essas acusações levam a questionamentos sobre as escolhas da equipe de Rishi Sunak ao nomear a sua equipe de governo, com a oposição trabalhista pedindo ao primeiro-ministro que dê explicações. A vice-líder trabalhista, Angela Rayner, pediu uma investigação “urgente e independente”.

A primeira baixa no governo britânico foi de Gavin Williamson. O ministro britânico sem pasta anunciou a sua renúncia após acusações de assédio. Rishi Sunak denunciou um “comportamento reprovável e inaceitável”, mas garantiu que não estava ciente de tais “preocupações” ao nomeá-lo.

Williamson já tinha sido demitido no passado por Theresa May, por divulgar informações confidenciais quando desempenhava o cargo de ministro da Defesa e por Boris Johnson, de quem foi ministro da Educação.

Instabilidade política

Denúncias de assédio sexual foram o estopim para a crise política que resultou na renúncia do ex-premiê, Boris Johnson. Na época, Sunak — que era o titular das Finanças —, liderou a debandada do governo, sob argumento de que “o público espera legitimamente que o governo seja conduzido de maneira competente e séria”.

A promessa foi feita pelo novo premiê, contudo, as escolhas dele para as pastas têm sido questionadas. Sunak decidiu reconduzir aos cargos membros da equipe de finanças de Liz Truss, que entregou o cargo após um plano econômico polêmico.

Sunak é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em menos de dois meses. O mandato dele deve durar até 2024, quando são previstas eleições no Partido Conservador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo