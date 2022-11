Mundo Donald Trump anunciará na terça-feira a sua candidatura às eleições de 2024

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Se confirmada, será sua terceira candidatura à Casa Branca, após perder para Biden em 2020. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Donald Trump anunciará na terça-feira (15) sua intenção de disputar novamente a presidência dos Estados Unidos em 2024. A informação foi confirmada por seu assessor, Jason Miller.

O ex-presidente, que terá 78 anos nas próximas eleições, vem flertando com a possibilidade de se candidatar novamente à presidência, enquanto fazia campanha para os candidatos republicanos antes das eleições de meio de mandato. Se confirmada, será sua terceira candidatura à Casa Branca, após perder para Biden em 2020. Depois dessa derrota, o magnata republicano promoveu alegações infundadas de fraude, algumas das quais levaram a uma invasão sem precedentes, em 6 de janeiro de 2021, ao Capitólio, em Washington, D.C.

“O presidente Trump anunciará na terça-feira que concorrerá à presidência”, anunciou Miller a Steve Bannon, ex-assessor de Trump, em seu podcast “War Room”, completando que “será um anúncio muito profissional, muito sóbrio”.

O grande anúncio de Trump na Flórida acontecerá após uma decepcionante corrida eleitoral para vários candidatos que o magnata apoiou nas eleições de meio de mandato. Uma esperada “onda vermelha”, a cor dos republicanos, não se concretizou. O Partido Democrata do presidente Joe Biden conseguiu manter o controle do Senado dos Estados Unidos.

Os republicanos parecem, no entanto, em condições de recuperar a maioria na Câmara de Representantes. Sem o Senado, porém, não poderão aprovar leis contrárias aos interesses do governo democrata, nem bloquear nomeações de juízes, embaixadores e funcionários do governo. De acordo com a NBC News, os republicanos terão uma maioria de apenas cinco assentos, 220 contra 215.

Embora mais de 100 candidatos republicanos que contestaram os resultados das eleições presidenciais de 2020 tenham vencido suas respectivas disputas, alguns dos favoritos de Trump perderam assentos cruciais para os democratas.

Ao citar o resultado decepcionante do partido nas eleições de meio de mandato, o Wall Street Journal declarou em um editorial que “Trump é o maior perdedor do Partido Republicano”.

A entrada antecipada de Trump na corrida eleitoral é vista como uma possível estratégia para defender o ex-presidente de possíveis acusações criminais sobre sua apropriação de documentos ultra-secretos da Casa Branca, seus esforços para anular a eleição de 2020 e o ataque de seus apoiadores ao Capitólio dos Estados Unidos, no ano passado.

Também pode ter a intenção de enfraquecer seu principal possível adversário pela indicação presidencial republicana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que emergiu como um dos maiores vencedores nas eleições de meio de mandato.

