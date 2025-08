Rio Grande do Sul Novo pacote de medidas beneficia Eldorado do Sul, uma das cidades gaúchas mais afetadas pelas enchentes de 2024

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Ações foram detalhadas em evento na sede da prefeitura. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom-RS)

O governo gaúcho assinou nessa segunda-feira (4) uma nova série de medidas com foco na consolidação do processo de reconstrução e retomada de atividades em Eldorado do Sul (Região Metropolitana de Porto Alegre), um dos municípios mais impactados pela enchente de de maio de 2024. Somadas, as ações do pacote chegam a quase R$ 238 milhões.

São quatro iniciativas, envolvendo proteção contra cheias, desassoreamento, habitação e saúde: assinatura do contrato de atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra as cheias da Bacia do Jacuí; liberação de recursos para a realização de hidrojateamento – técnica para limpeza e desobstrução de redes de drenagem; formalização da compra de terreno para a construção de casas definitivas; e investimentos para a construção de um novo hospital.

As rubricas foram registradas em evento na sede da prefeitura de Eldorado do Sul, comandada por Juliana Carvalho. Além do governador Eduardo Leite, participaram da cerimônia de assinatura titulares de pastas estaduais e representantes da administração municipal.

Proteção contra enchentes

Leite assinou o contrato para atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra as cheias da Bacia do Jacuí, em Eldorado do Sul. Nesta etapa, o investimento do governo estadual será de R$ 3,75 milhões, via Funrigs. A empresa contratada deverá apresentar o resultado do trabalho em até 180 dias.

“O governo do Estado dá um importante passo para proteger a população de Eldorado do Sul. Projetos de contenção de cheias são complexos, exigem investimentos significativos e envolvem equipes técnicas especializadas”, frisou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Marcelo Caumo.

Ele prosseguiu: “A atualização desses projetos tem como objetivo principal tornar a cidade mais resiliente e preparada para enfrentar futuros eventos meteorológicos. A execução adequada e o detalhamento das ações são fundamentais para que o planejamento urbano contribua efetivamente com a segurança de famílias e empresas.”

“Essa etapa é de revisar e atualizar o que é preciso, conforme novos parâmetros hidrológicos. Vamos seguir buscando a maior agilidade possível, sem ferir a legalidade dos processos, para adiantar os próximos passos, que são a realização do projeto executivo e o início das obras. Seremos exemplo de resiliência para o país”, ressaltou o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Hidrojateamento

O governo confirmou a liberação de R$ 6 milhões para o município de Eldorado do Sul, por meio do programa Fundo a Fundo da Reconstrução, que integra o Plano Rio Grande. O recurso, proveniente do Funrigs, financiará a realização do serviço de hidrojateamento de 155 mil metros de redes de drenagem, com execução prevista de 12 meses.

Essa ação minimizará o impacto de futuras inundações na cidade, pois o hidrojateamento consiste em uma técnica que utiliza jatos de água em alta pressão para remover detritos, sedimentos e obstruções de tubulações, bueiros e bocas de lobo. A Serg acompanhará a execução das obras e projetos, que serão efetivados pela prefeitura.

Compra de terreno

O governo do Estado também formalizou a compra de um terreno de 72,9 mil metros quadrados no loteamento GardenVille, em Eldorado do Sul, para a construção de casas definitivas. Estima-se que o espaço possibilitará a edificação de 473 unidades habitacionais. Foram investifos R$ 47,6 milhões na aquisição da área, valor que se somará a R$ 65,8 milhões na construção das moradias.

“A Política Estadual de Habitação de Interesse Social tem a principal premissa de fixar o cidadão em sua cidade, com condições de moradia digna”, salientou o titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes.

A aquisição do terreno contou com o apoio efetivo dos técnicos da área patrimonial da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). “Em pouco mais de 60 dias, conseguimos concluir um dos processos de desapropriação mais céleres da história do Estado”, relatou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Novo hospital

Também foi anunciado investimento superior a R$ 66 milhões para a construção de um novo hospital em Eldorado do Sul. A previsão é que sejam destinados R$ 1,65 milhão para o projeto e R$ 65 milhões para a obra.

O futuro Hospital Municipal será de média complexidade, com 65 leitos de internação e dez na sala de recuperação. Ele será referência para os moradores de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro, oferecendo atendimentos em diversas áreas.

“O novo hospital representa um passo importante para termos instituições de saúde cada vez mais adaptadas às mudanças climáticas e prontas para cuidar da população”, sublinhou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. “Eldorado do Sul passará a ter uma instituição para que a população não precise se deslocar para outros centros.”

(Marcello Campos)

