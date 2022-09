Rio Grande do Sul Novo Posto de Identificação do Instituto-Geral de Perícias começa a funcionar em shopping de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min. Foto: IGP/Divulgação

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) inaugurou nesta sexta-feira (30) um novo local para encaminhamento de carteiras de identidade em Porto Alegre. O Posto de Identificação fica no shopping João Pessoa, na avenida João Pessoa, 1.831, no 2º andar, em frente aos caixas eletrônicos.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min. Para ser atendido, é preciso fazer agendamento eletrônico, no site do IGP (www.igp.rs.gov.br) ou no portal de serviços do governo do Estado (rs.gov.br). A previsão é de que sejam atendidas cerca de 400 pessoas por dia.

O shopping João Pessoa foi escolhido por oferecer benefícios como acessibilidade, facilidade de estacionamento e ar-condicionado. Essa estrutura chamou a atenção do desembargador Fernando Cabral, que trouxe os filhos Fernando, 17 anos, e Bibiana, 15 anos, para fazer a carteira de identidade. “É fácil para estacionar e as instalações são ótimas”, disse. “A ideia é que as pessoas não fiquem aglomeradas nem enfrentem filas”, afirmou a diretora do Departamento de Identificação, Katia Reolon Bittencourt.

O Posto de Identificação localizado nas proximidades, na avenida Azenha, 255, será mantido e deve seguir atendendo quem procurar o atendimento por ordem de chegada, em especial os casos mais urgentes. “Vamos conseguir aumentar nossa capacidade de atendimento com esses dois endereços. Se alguém faltar ao horário agendado no shopping, a vaga será preenchida por alguém que veio por ordem de chegada no posto da Azenha”, informou Katia. A entrega dos documentos e o serviço de Declaração de RG (documento que informa o número do RG de pessoa falecida) também seguirão no posto da Azenha.

Para encaminhar o documento, é preciso apresentar certidão (nascimento, casamento ou casamento com averbação do divórcio), atualizada conforme o estado civil. O prazo para entrega é de 10 dias úteis. A primeira via é gratuita. A segunda custa R$ 81,84. Maiores de 65 anos ou vítimas de roubo, desde que apresentem o boletim de ocorrência, são isentos. A modalidade expressa, cuja entrega é em cinco dias, custa R$ 106,39. A nova carteira de identidade, que utiliza o número do CPF como número do RG, está disponível apenas para quem fizer a primeira via. Para isso, é necessário informar o número do CPF, que não pode ter pendências com a Receita Federal.

