Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul entre os cinco Estados mais competitivos do País

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governador gaúcho participou do evento de divulgação do relatório, em Brasília. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Divulgada nessa quarta-feira (27) durante evento em Brasília, a mais recente edição do Ranking de Competitividade dos Estados indica o Rio Grande do Sul como líder tanto em inovação quanto em eficiência da máquina pública. O levantamento realizado pela entidade não-governamental Centro de Liderança Pública (CLP) também atribuiu a quinta posição geral no somatório de critérios.

A mesma lista classifica o Estado em terceiro lugar no apecto da segurança pública e em quarto no que se refere à sustentabilidade social. Já na educação foi atribuído a sexta posição.

O evento contou com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite, ao lado de outros colegas. Ele destacou a manutenção do Rio Grande do Sul entre os cinco Estados mais competitivos do País, mesmo após enfrentar no ano passado a maior catástrofe de sua história.

Leite também defendeu a importância de rankings como o do CLP para orientar políticas públicas e permitir que os Estados se avaliem e aprendam uns com os outros: “Mais do que simplesmente ver quem está na frente, podemos nos comparar e estabelecer diretrizes para corrigir rumos e melhorar onde é necessário”.

Em seguida, acrescentou: “Inovação e eficiência não são slogans, são resultados concretos de reformas estruturais e investimentos contínuos em ciência, tecnologia e atração de capital privado”.

Outro ponto de seu discurso foi o fato de o Estado ter mais que quadruplicado os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mesmo em um contexto de restrições fiscais, e modernizou a gestão pública com programas como o “Devolve ICMS” (que retorna impostos a famílias carentes) e a reorganização administrativa (que reduziu o custo do funcionalismo aos cofres gaúchos).

“Criamos um ecossistema robusto com alto número de patentes, doutores e pós-doutores, e estamos atraindo empresas de tecnologia que veem o Rio Grande do Sul como polo estratégico”, prossegui o governador.

Leite também comemorou avanços significativos nos itens “potencial de mercado” (salto de seis posições, passando ao 12º lugar) e “sustentabilidade ambiental” (subindo uma posição, agora em 10º), mesmo após as enchentes.

Desempenho do RS no ranking

– Eficiência da Máquina Pública: 1º lugar.

– Inovação: 1º lugar.

– Segurança Pública: 3º lugar.

– Sustentabilidade Social: 4º lugar.

– Educação: 6º lugar.

– Potencial de Mercado (+6 posições, agora em 12º lugar).

– Sustentabilidade Ambiental (+1 posição, agora em 10º lugar).

– Infraestrutura: caiu 5 posições (16º lugar).

– Solidez Fiscal: caiu 2 posições (27º lugar).

– Capital Humano: caiu 1 posição (6º lugar).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novo-ranking-tem-o-rs-como-um-dos-cinco-estados-mais-competitivos/

Rio Grande do Sul entre os cinco Estados mais competitivos do País

2025-08-27