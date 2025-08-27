Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025
Divulgada nessa quarta-feira (27) durante evento em Brasília, a mais recente edição do Ranking de Competitividade dos Estados indica o Rio Grande do Sul como líder tanto em inovação quanto em eficiência da máquina pública. O levantamento realizado pela entidade não-governamental Centro de Liderança Pública (CLP) também atribuiu a quinta posição geral no somatório de critérios.
A mesma lista classifica o Estado em terceiro lugar no apecto da segurança pública e em quarto no que se refere à sustentabilidade social. Já na educação foi atribuído a sexta posição.
O evento contou com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite, ao lado de outros colegas. Ele destacou a manutenção do Rio Grande do Sul entre os cinco Estados mais competitivos do País, mesmo após enfrentar no ano passado a maior catástrofe de sua história.
Leite também defendeu a importância de rankings como o do CLP para orientar políticas públicas e permitir que os Estados se avaliem e aprendam uns com os outros: “Mais do que simplesmente ver quem está na frente, podemos nos comparar e estabelecer diretrizes para corrigir rumos e melhorar onde é necessário”.
Em seguida, acrescentou: “Inovação e eficiência não são slogans, são resultados concretos de reformas estruturais e investimentos contínuos em ciência, tecnologia e atração de capital privado”.
Outro ponto de seu discurso foi o fato de o Estado ter mais que quadruplicado os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mesmo em um contexto de restrições fiscais, e modernizou a gestão pública com programas como o “Devolve ICMS” (que retorna impostos a famílias carentes) e a reorganização administrativa (que reduziu o custo do funcionalismo aos cofres gaúchos).
“Criamos um ecossistema robusto com alto número de patentes, doutores e pós-doutores, e estamos atraindo empresas de tecnologia que veem o Rio Grande do Sul como polo estratégico”, prossegui o governador.
Leite também comemorou avanços significativos nos itens “potencial de mercado” (salto de seis posições, passando ao 12º lugar) e “sustentabilidade ambiental” (subindo uma posição, agora em 10º), mesmo após as enchentes.
Desempenho do RS no ranking
– Eficiência da Máquina Pública: 1º lugar.
– Inovação: 1º lugar.
– Segurança Pública: 3º lugar.
– Sustentabilidade Social: 4º lugar.
– Educação: 6º lugar.
– Potencial de Mercado (+6 posições, agora em 12º lugar).
– Sustentabilidade Ambiental (+1 posição, agora em 10º lugar).
– Infraestrutura: caiu 5 posições (16º lugar).
– Solidez Fiscal: caiu 2 posições (27º lugar).
– Capital Humano: caiu 1 posição (6º lugar).
(Marcello Campos)
