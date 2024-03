Inter Novo reforço do Inter, Thiago Maia é oficialmente apresentado: “Quero ficar marcado na história do clube”

Novo dono da camisa 29 alvirrubra, Thiago Maia elogiou o elenco do clube e disse sonhar com a conquista de grandes títulos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O último reforço anunciado pelo Inter na janela de transferências do começo de 2024 foi oficialmente apresentado nessa segunda-feira (11). Novo dono da camisa 29 alvirrubra, Thiago Maia concedeu entrevista coletiva na Sala de Imprensa do Beira-Rio, na qual elogiou o elenco do clube e disse sonhar com a conquista de grandes títulos para marcar seu nome na história colorada.

“É uma briga sadia, uma briga até boa para os próprios jogadores que estão chegando não entrarem em uma zona de conforto de que são titulares absolutos. E acho que isso, no Inter, jamais vai ter, porque com tanta qualidade dos que jogam e dos que não jogam, a briga sempre vai ser boa nos treinamentos, nos jogos. Como falei, em todos os clubes que passo, quero conquistar títulos, porque, de jogador, só é lembrado aquele que conquista título, e eu quero ficar marcado na história do Inter, que é um clube que merece estar nas prateleiras de cima, com troféus”, afirmou Thiago Maia.

Junto de Fernando e Rafael Borré, Thiago Maia teve seu primeiro contato com a torcida colorada no sábado passado (9), quando o trio foi apresentado, minutos antes do embate entre Inter e São Luiz, pelas quartas de final do Gauchão, no gramado do Beira-Rio.

O contrato de Thiago Maia com o Inter é de empréstimo até o final de 2024, mas já conta com condições estabelecidas para a efetivação da aquisição dos direitos federativos do meio-campista por parte do clube. Oficializado como reforço colorado na última quinta-feira (7), o atleta concluiu as movimentações do mercado de transferências alvirrubro.

Com Thiago Maia já integrado aos trabalhos, o Inter se prepara para a última semana antes da Data Fifa de março. Pela frente, o time de Eduardo Coudet tem dois compromissos decisivos. Nesta quarta-feira (13), o Colorado enfrentará o Nova Iguaçu, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. Mais tarde, no domingo (17), o Colorado visitará o Juventude na abertura das semifinais do Gauchão.

