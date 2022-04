Inter Novo reforço: Inter está muito próximo de anunciar uruguaio Carlos De Peña

Por Andrei Severo * | 1 de abril de 2022

Colorado está próximo de anunciar o jogador que estava atuando na Ucrânia Foto: Divulgação / Dínamo Kiev Foto: Divulgação / Dínamo Kiev

Inter está próximo de anunciar um novo reforço para a característica que mais falta no elenco colorado. Clube gaúcho está concluindo a negociação para contratar o atacante uruguaio Carlos de Peña, de 30 anos, do Dínamo Kiev. Atleta chega por empréstimo até o final do ano.

O jogador tem como característica atuar pelo lado esquerdo do campo, atuando tanto quanto meia, como atacante. Destro, com drible e cortando para o meio, o jogador chamou a atenção do Inter, tendo em vista que os atributos são escassos no elenco colorado.

Recentemente, Carlos de Peña esteve muito perto do Vasco, porém, a imprensa carioca noticiou que o jogador chegou a um acordo verbal com os cruz-maltinos, mas não respondeu o clube no acerto final. O uruguaio de 30 anos estava no Dinamo Kiev e está liberado para assinar com outro clube, por contar dos conflitos entre Ucrânia e Rússia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

