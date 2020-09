Entre as novidades, estão uma nova plataforma feita em alumínio, derivada daquela usada em modelos maiores, como Phanton e Cullinam. A base foi desenvolvida pela própria da fabricante, e não é mais compartilhada com a BMW, dona da Rolls-Royce.

Com isso, o Ghost também pôde crescer. São 9 cm a mais no comprimento, chegando a 5,55 metros. A largura também ficou 3 cm mais generosa, beirando os 2 metros. Apesar de todo esse porte, o novo Ghost deve ficar mais fácil de manobrar com o novo eixo traseiro direcional.