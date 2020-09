A Amazon anunciou o lançamento do Amazon Prime Video Channels no Brasil nesta quarta-feira (2). O serviço permite adicionar canais como Paramount+, MGM e Starzplay para assistir ao vivo no streaming da empresa, mediante o pagamento de mensalidades extras com preços a partir de R$ 9,50. Atualmente, a assinatura padrão do Prime Video custa R$ 9,90 por mês e faz parte do pacote Prime da Amazon, que também oferece frete grátis em compras e outros benefícios.

Os canais do Amazon Prime Video Channels podem ser contratados e assistidos nos aplicativos do Prime Video para celulares Android, iPhone (iOS), Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, smart TVs e pelo computador, na versão web. Para contratar, basta acessar a plataforma utilizando as mesmas credenciais já cadastradas e escolher o pacote que desejar. A Amazon diz que os canais podem ser cancelados a qualquer momento, sem dificuldades. Neste primeiro momento, os canais disponíveis para contratação no Brasil são o Paramount+, serviço que tem mais de 2 mil títulos, incluindo MTV, Comedy Central, Bob Esponja e filmes como Spotlight e Homem-Aranha; a MGM, que oferece grandes franquias e filmes clássicos; Starzplay, que tem séries originais e filmes famosos; o Looke, streaming brasileiro com mais de 6 mil atrações; e o Noggin, serviço desenvolvido pelo canal Nick Jr. com programação educativa e infantil. Confira os preços de cada canal disponível no Amazon Prime Video Channels no Brasil: Paramount+: R$ 19,90 por mês, MGM: R$ 14,90 por mês, Starzplay: R$ 14,90 por mês, Looke: R$ 16,90 por mês, Noggin: R$ 9,50 por mês. Durante o lançamento, todos os canais podem ser experimentados de graça por sete dias. Após a contratação, as cobranças passam a ser realizadas junto à mensalidade padrão da Amazon. Todos os conteúdos contratados serão disponibilizados no mesmo aplicativo do Prime Video. Os catálogos individuais poderão ser acessados em uma aba específica, chamada de “Canais”, localizada no menu superior, mas também poderão ser encontradas dentro da própria biblioteca do streaming, em faixas separadas na página principal. De acordo com a Amazon, novos conteúdos serão adicionados nos próximos meses. O Amazon Prime Video Channels já estava disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Japão, México, França e Canadá. O serviço chega ao Brasil poucos dias após o concorrente Globoplay anunciar um serviço semelhante, que adiciona canais da Globosat ao vivo à plataforma, ao custo de R$ 49,90 por mês.