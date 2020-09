O modelo Ultra tem latência de somente 9 milissegundos entre encostar a ponteira da caneta no vidro e o traço surgir na tela. O aplicativo Samsung Notes foi refeito para funcionar melhor com os diversos trabalhos criativos potencializados pela caneta.

O novo Notes recebeu elogios da imprensa internacional por funcionar melhor nos celulares, nos tablets e nos computadores com Windows. Uma parceria com a Microsoft permite intercâmbio de informações com o Outlook. No entanto, donos de Mac ficam de fora. Quando questionada sobre planos de lançar o software no ambiente da Apple, Sally fugiu da pergunta: afirmou apenas que a companhia “está aberta a todas as possibilidades e colaborações”.