Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Sistema é composto por dez totens instalados em diferentes regiões da cidade que funcionam como estações meteorológicas. Foto: Cesar Lopes/PMPA

Entrou em operação nesta quarta-feira (15) o novo sistema eletrônico de monitoramento e alerta para riscos climáticos em Porto Alegre. Ele é composto por dez totens instalados em diferentes regiões da cidade que funcionam como estações meteorológicas capazes de medir o volume de chuva por sensor óptico, a velocidade e direção do vento por ultrassom, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar e radiação solar, além de detectar digitalmente vibrações de terra.

Os módulos são equipados com câmeras de vídeo de 360° graus, alto-falantes de grande potência para propagar o som ao vivo ou reproduzir mensagens automáticas e emitir avisos por sirene e luzes de sinalização.

As estruturas foram instaladas em regiões como Ilhas dos Marinheiros e Pintada, Arroios Passo das Pedras, Sarandi, Moinho e Guarujá, bairros Humaitá, Lomba do Pinheiro e Lami. Os locais foram definidos por técnicos da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a partir dos apontamentos do Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco Elevado, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Técnicos da Defesa Civil receberam treinamento para operar o sistema direto do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), reformado e adaptado com mobiliário, TVs, gerador, divisórias e ar condicionado.

“As câmeras de videomonitoramento e os alto-falantes integrados nos totens são ferramentas estratégicas para ampliarmos a segurança e a comunicação direta com a população em situações de emergência. Com essas tecnologias, não conseguimos apenas monitorar áreas críticas em tempo real, mas também emitir avisos claros e rápidos, reforçando o papel preventivo da Defesa Civil e aumentando a capacidade de resposta a possíveis riscos”, destacou o diretor-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, coronel Evaldo Rodrigues Júnior.

A iniciativa faz parte do novo plano de monitoramento de condições climáticas e o protocolo de resposta e mitigação do impacto de enchentes, divulgado em agosto de 2024, após as enchentes históricas de maio que deixaram a cidade e o Rio Grande do Sul debaixo d’água.

Além do novo sistema, também estão execução ou contratação ações como monitoramento da qualidade do ar, serviço meteorológico, hidrológico e geológico da capital, Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos e Atualização do Plano de Contingência, instalação do Centro de Monitoramento e Contingência Climática da Smamus, monitoramento de nível da água de corpos hídricos via satélite, revitalização do Posto de Comando Móvel da Defesa Civil, entre outras.

Localização dos totens

– Ilha Grande dos Marinheiros: Rua Santa Rita de Cássia – Arquipélago;

– Arroio Passo das Pedras: avenida 10 de Maio, 611-643 – Passo das Pedras;

– Arroio Sarandi: avenida Assis Brasil, 629;

– Arroio Sarandi: rua Rodrigues Moreira, 42;

– Arroio Moinho: rua da Represa, 9 – Cel. Aparício Borges;

– Humaitá/Vila Farrapos: Praça do Sesi;

– Ilha da Pintada: Praça Salomão Pires;

– Barragem Lomba do Sabão: rua do Zaire, 158 – Lomba do Pinheiro;

– Arroio Guarujá: avenida Guaíba;

– Travessa do Espigão: avenida Beira Rio, 272 – Lami.

