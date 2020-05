Porto Alegre Novo sistema do cartão TRI recarrega créditos em até 30 minutos

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lançou na tarde desta quinta-feira (14), em parceria com a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros), o novo sistema para compra on-line de créditos do Cartão TRI. Em frente ao Paço Municipal, o prefeito Nelson Marchezan Júnior- acompanhado pelo secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, pelo diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger, e pela presidente da ATP, Tula Vardaramatos – entrou em um ônibus da empresa para fazer o primeiro teste de leitura do novo sistema na roleta. O serviço já está disponível para usuários.

Antes, a recarga levava de 24h a 48h nas compras pelo cartão, aplicativo e site; com a novidade, o prazo máximo para disponibilização dos créditos nos ônibus da Capital é de 30 minutos – tempo que varia conforme a comunicação com a rede móvel 3G. Basta fazer a aquisição da recarga com cartão de crédito pelo aplicativo ou site do TRI (tripoa.net.br), opção que aceita compra também no débito, para ativar créditos escolares (meia tarifa) e de passagem antecipada (tarifa integral).

Segundo o prefeito Marchezan, a recarga expressa torna mais prático o acesso à mobilidade urbana na Capital, em um momento em que é essencial reforçar o suporte não presencial ao cidadão em serviços públicos e privados. “Temos uma crise irreversível na mobilidade de Porto Alegre e esperamos não perder a oportunidade que a dificuldade nos traz de inovar e modernizar sistemas ultrapassados. Com a tecnologia e o uso do cartão e do celular, estamos finalmente avançando para desburocratizar serviços e tornar a vida do usuário do transporte coletivo mais fácil. Esse é o caminho e ainda temos muito a fazer”, avalia Marchezan.

O secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, destaca o uso da ferramenta digital como forma de dispensar o manuseio de notas ou moedas. “Representa mais praticidade e proteção à saúde dos usuários durante a pandemia de coronavírus.” Para o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, outra vantagem é a facilidade de recarga. “Nesse momento de restrições na circulação de pessoas, é uma ótima opção uma vez que o Posto Central do TRI, na rua Uruguai, está com atendimento temporariamente suspenso em razão da necessidade sanitária de evitar aglomerações.”

A presidente da ATP, Tula Vardaramatos, afirma que a novidade faz parte de uma série de investimentos realizados pelas empresas de ônibus nos últimos dois anos. “Apesar da grande crise que vivemos, estamos nos empenhando para trazer inovação e tecnologia ao sistema, qualificando o serviço para o nosso cliente.”

Também participaram da apresentação do sistema o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen; o presidente da Carris, César Griguc; o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires; o gerente de Projetos da ATP, Francis Hauber; técnicos do sistema TRI, servidores do consórcio Mais e imprensa local.

Como funciona a recarga expressa:

– O cliente faz a compra com cartão de crédito via app (Cartão TRI) ou com cartão de crédito e débito via site (tripoa.net.br). A recarga expressa é válida para a compra de créditos escolares (meia tarifa) ou créditos de passagem antecipada (tarifa integral). A recarga mínima é de R$ 20,00.

– Em até 30 minutos (previsão que pode variar conforme comunicação do momento com a rede móvel 3G) os créditos ficam disponíveis em todos os ônibus de Porto Alegre. Quando o cliente acessa o coletivo e utiliza o cartão TRI no validador (equipamento que lê o cartão), recebe a recarga automaticamente.

– A mesma regra vale para cancelamento do cartão. Quando o cliente faz a solicitação via telefone (51) 3027.9959, app ou site, em até 30 minutos (previsão que pode variar conforme comunicação do momento com a rede móvel 3G) o cancelamento é efetivado e o cartão já não pode mais ser utilizado.

– A compra ou cancelamento podem ser feitos em qualquer hora ou dia da semana.

– A recarga expressa não é válida para compras com boleto, pois nesse caso é necessário maior prazo para procedimentos e transações bancárias.

– Para quem deseja fazer o cartão TRI ou recarga presencial, o atendimento é realizado atualmente no Posto do Terminal Triângulo (Assis Brasil), das 8h às 17h30, ou na ATP (Protásio Alves, 3885), das 8h30 às 17h30. O usuário deve apresentar um documento de identidade.

