Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Após o encontro, Maia defendeu o diálogo entre os Poderes Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Horas após o presidente Jair Bolsonaro dizer a empresários que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atua para “afundar a economia para ferrar o governo”, os dois se reuniram, na tarde desta quinta-feira (14), no Palácio do Planalto.

O encontro, que durou cerca de 30 minutos, não constava nas agendas oficiais dos chefes do Executivo e do Legislativo. Antes de se reunir com Bolsonaro, Maia visitou o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19, acompanhado dos ministros Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Após a reunião com Bolsonaro, Maia defendeu, em entrevista, o diálogo entre os Poderes para o enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus, apesar das divergências entre os dois, principalmente no que diz respeito ao isolamento social. “A prioridade precisa ser o enfrentamento dessa crise”, declarou.

“Nosso diálogo foi para manter o diálogo, não para dividir. Eu tenho a obrigação de sempre estar dialogando”, afirmou Maia. “Nós vamos construir o caminho para o Brasil sair da crise”, completou.

Maia também revelou que pediu ao presidente da República o adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em razão da pandemia de Covid-19.

