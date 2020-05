A Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, já provocou a morte de mais de 300 mil pessoas no mundo, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (14) pela universidade americana Johns Hopkins.

Sem vacina ou remédio, a doença, que surgiu no fim de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, já infectou mais de 4,4 milhões de pessoas no planeta.

Os países com maior número de mortes provocadas pelo novo coronavírus são: Estados Unidos (85 mil), Reino Unido (34 mil), Itália (31 mil) e Espanha (28 mil).

Em relação ao total de infectados, os Estados lideram a lista, com mais de 1,4 milhão. Em seguida, vem a Rússia, com mais de 252 mil, e o Reino Unido, com cerca de 235 mil.