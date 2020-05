Dicas de O Sul Ônibus da Carris recebem doações para a Campanha do Agasalho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os usuários podem fazer doações em todas as linhas operadas pela empresa Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris Os usuários podem fazer doações em todas as linhas operadas pela empresa. (Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris) Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris

A Carris aderiu à Campanha do Agasalho 2020 nesta quinta-feira (14), ao oferecer pontos de coleta de doações no interior dos ônibus. Organizada pela prefeitura de Porto Alegre, a campanha estimula o engajamento da comunidade na doação de roupas, calçados e cobertores, sempre em boas condições de uso, e de alimentos não perecíveis, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

A primeira-dama Tainá Vidal afirmou que a Carris é engajada em iniciativas sociais. “Não canso de dizer que o porto-alegrense é um povo solidário. Por isso, assim como na Campanha do Brinquedo, quando centenas de peças foram arrecadadas nos ônibus da companhia, conto mais uma vez com os clientes do transporte público para nos ajudar a aquecer o inverno das pessoas que precisam de auxílio”, ressaltou.

“Somos tradicionais parceiros dessa iniciativa, que é importantíssima à população carente. Nossos ônibus recebem muitas pessoas, rodam por toda a cidade e, portanto, são pontos estratégicos e de fácil acesso para o recebimento de donativos”, diz o diretor-presidente da Companhia, Cesar Griguc.

Em 2018 e 2019, a mobilização nos coletivos resultou em mais de 20 mil peças recebidas. Os usuários podem fazer doações em todas as linhas operadas pela empresa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul