Novo técnico colorado, Alexander Medina é apresentado oficialmente e promete um Inter "protagonista e competitivo"

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2022

Uruguaio falou pela primeira vez como treinador colorado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Novo treinador colorado, Alexander Medina foi apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira (7) no estádio Beira-Rio. Ao lado do presidente Alessandro Barcellos, do vice de futebol Emílio Papaléo Zin e do diretor executivo Paulo Bracks, o uruguaio falou pela primeira vez como técnico do Inter.

“Vamos tratar de imprimir trabalho e dedicação. Fazer um Inter protagonista, uma equipe muito competitiva, seja no Beira-Rio ou de visitante, e convencer os jogadores do que temos que fazer, encarar cada jogo da melhor maneira e buscar sempre a vitória. É nossa missão”, afirmou Medina.

A entrevista coletiva foi extensa e o treinador falou sobre diversos temas, como a sua forma de trabalho, as expectativas no clube e o aproveitamento das categorias de base. “Sabemos da capacidade e qualidade que tem a categoria de base do Inter. Há jogadores que já vão fazer a pré-temporada conosco, outros estão em avaliação, vamos ver como se comportam com os profissionais. Sem dúvida, é um tema pendente para nós, fazer com que os meninos mais jovens que tem qualidade e avaliar seu potencial.”

Medina também foi apresentado às instalações do estádio Beira-Rio, vestiários e gramado e conversou com dirigentes.

O Inter também informou nesta sexta-feira que concluiu as negociações para anunciar a contratação do atacante Wesley Moraes. Ele assina contrato de empréstimo até dezembro de 2022. Formado no futebol baiano, Wesley fez toda a carreira na Europa, onde atua desde 2015. Ele pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, contratado em 2019 como a negociação mais cara do clube na época. São quase 200 jogos no futebol europeu.

