Futebol Novo técnico do Corinthians, Mano Menezes comanda primeiro treino e deve estrear já neste sábado

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Esta é a terceira passagem de Mano Menezes pelo time paulista. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Na tarde dessa quinta-feira (28), a equipe do Corinthians realizou o primeiro treinamento sob o comando do técnico Mano Menezes. O Timão se prepara para o clássico diante do São Paulo, neste sábado (30), às 18h30min, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contratação do treinador havia sido anunciada pelo clube paulista na mesma tarde, dia seguinte à demissão de Vanderlei Luxemburgo.

Os atletas realizaram uma atividade física na academia antes de seguirem para o aquecimento no Campo 2. Em seguida, o novo treinador corinthiano organizou um trabalho de marcação pressão e posse de bola em espaço reduzido no CT Dr. Joaquim Grava. No Campo 3, Mano Menezes conduziu um treino de posicionamento em meio campo e, por fim, uma atividade tática com os jogadores.

Nesta sexta-feira (29), novamente no período da tarde, o Corinthians terá a última atividade preparatória para o próximo duelo.

Terceira passagem

Esta é a terceira passagem de Mano Menezes pelo time paulista. “O treinador retorna ao clube depois de comandar a equipe em outras duas ocasiões: de 2008 a 2010, quando conquistou os títulos da Série B, Paulistão e Copa do Brasil; e em 2014. O contrato é válido até o fim de 2025. Para compor sua comissão técnica, o auxiliar Sidnei Lobo também retorna ao Timão. Mano Menezes é o terceiro treinador da história com mais partidas pelo Corinthians, com 248 jogos. Foram 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, com 63% de aproveitamento”, informou o clube.

Mais cedo, Mano proferiu suas primeiras palavras como técnico do Corinthians e pediu o apoio dos torcedores para mais “dias vitoriosos” em sua nova passagem pelo time. “Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, eu acho que a gente tem alguma coisa muito boa que foi deixada lá atrás. E que pode dar a garantia ao torcedor de que ele vai ver novamente uma equipe como ele gosta de ver: com as características das equipes que eu sempre dirijo e das equipes do Corinthians lá atrás”, afirmou Mano Menezes em um vídeo publicado nas redes sociais do clube. O último trabalho do treinador havia sido no comando Inter, clube do qual foi demitido em julho deste ano.

Luxemburgo

Na quarta-feira (27), o Corinthians havia anunciado a saída de Luxemburgo. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras”, informou o clube em nota oficial.

