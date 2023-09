Futebol O futebol brasileiro tem quatro treinadores entre os 100 melhores da história

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Zagallo, que liderou o tricampeonato da Seleção Brasileira em 1970, é o 27º melhor treinador da história. (Foto: Divulgação)

O futebol brasileiro tem quatro treinadores entre os 100 melhores da história, de acordo com ranking elaborado pela tradicional revista inglesa FourFourTwo: Zagallo, Luiz Felipe Scolari, Telê Santana e Carlos Alberto Parreira. O escocês Alex Ferguson, que passou 20 anos no Manchester United, foi escolhido como o maior de todos os tempos.

No ranking da revista, Zagallo, que liderou o tricampeonato da Seleção Brasileira em 1970, é o 27º melhor treinador da história. O brasileiro que aparece em seguida é Luiz Felipe Scolari, que levou o Brasil ao penta em 2002 e hoje comanda o Atlético-MG – ele está ranqueado em 39º.

Telê Santana, histórico treinador do São Paulo e que conduziu o Brasil nas Copas de 1982 e 1986, surge na 44ª colocação. Carlos Alberto Parreira, comandante do tetracampeonato da seleção em 1994, é o 55º colocado.

No levantamento feito pela FourFourTwo, o catalão Pep Guardiola, em quinto lugar, é o primeiro ainda em atividade a aparecer na lista. À frente do atual treinador do Manchester City estão, além de Ferguson, os holandeses Rinus Michels, criador do carrossel holandês que fez sucesso na década de 1970 e teve reflexos mundo afora (2º), e Johan Cruyff, com sólida carreira de técnico, sobretudo no comando do Barcelona (3º), e o escocês Bill Shankly, que fez história no Liverpool (4º). O italiano Arrigo Sacchi ocupa a sexta posição.

O italiano Carlo Ancelotti, possível técnico da seleção brasileira a partir da Copa América de 2024, consta na 17ª colocação do ranking da publicação inglesa. O comandante do Real Madrid é o único treinador com títulos nacionais nas cinco principais ligas europeias (Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha).

Goleiros

A revista inglesa FourFourTwo também elaborou um ranking com os dez melhores goleiros deste século. O recém-aposentado Gianluigi Buffon lidera a lista, que tem apenas um brasileiro. Com passagens de sucesso por Inter de Milão e Flamengo, Júlio César é o representante do País. Ele foi um dos poucos a ser o goleiro titular da Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo: 2010 e 2014.

“O papel do goleiro mudou talvez mais do que qualquer outro em campo nas últimas duas décadas. Os goleiros, em geral, também mudaram. […] Os guardiões contemporâneos, no entanto, são figuras mais calmas e compostas que transmitem essa confiança à equipe com uma distribuição hábil e a capacidade de varrer a defesa como nunca antes. Em 23 anos, vimos todos os tipos de guarda-redes – mas nenhum melhor do que estes 10”, aponta a publicação.

O brasileiro é, também, o único representante não europeu entre os listados. A Espanha é o país com mais indicados, com três ao todo. Os demais representam um país cada. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo.

