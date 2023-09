Geral Saiba para onde vai o dinheiro não resgatado pelos ganhadores das loterias

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Os ganhadores das loterias administradas pela Caixa esqueceram de resgatar mais de R$ 326 milhões em prêmios entre janeiro e agosto de 2023. (Foto: Agência Brasil)

Os ganhadores das loterias administradas pela Caixa Econômica Federal esqueceram de resgatar mais de R$ 326 milhões em prêmios, somente entre janeiro e agosto de 2023, segundo dados da instituição financeira. Isso corresponde a 60% da premiação da Mega da Virada do ano passado, que pagou R$ 541,9 milhões – o valor mais alto da história. Mas para onde vai o dinheiro não resgatado pelos apostadores?

De acordo com a legislação, os ganhadores têm um prazo de 90 dias para resgatar os prêmios, a contar da data do sorteio.

Segundo a Lei 3.756/2018, depois desse prazo, os valores “abandonados” de todas as modalidades de loterias do país são integralmente repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado em 1999 para financiar a graduação de estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior.

Para a divulgação das informações sobre o recebimento de prêmios, a Caixa utiliza cartazes nas lotéricas, mensagens nos volantes das apostas, nos bilhetes originais das apostas e no site do banco.

Como resgatar

Se o prêmio for de ate R$ 2.112, a retirada pode ser feita numa casa lotérica. Se for maior, o resgate somente pode ser feito numa agência da Caixa, com um documento de identidade e o CPF, além do recibo da aposta.

Se a premiação for superior a R$ 10 mil, o dinheiro é liberado em até dois dias a partir da requisição em uma agência.

Prêmios de apostas realizadas no portal ou no aplicativo Loterias Caixa cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112) podem ser retirados em lotéricas ou agências do banco, mas também transferidos ao Mercado Pago, se o apostador desejar.

Site ou aplicativo

Se quiser receber o prêmio numa casa lotérica, quem apostou pela web deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que tem código de barras) e informar o código de resgate (de seis números) gerado no portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Outra possibilidade para recebimento do prêmio numa lotérica é a geração de um QR Code para a aposta premiada, acessando o portal Loterias Caixa pelo celular ou pelo tablet. Esse código tem a validade de uma hora. No recebimento por QR Code, não há necessidade da impressão do comprovante, explica a Caixa. As informações são do jornal Extra.

