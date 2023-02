Geral Novo terremoto atinge a região de fronteira entre a Turquia e a Síria e deixa mortos e feridos

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Os tremores foram sentidos na Turquia, Síria, Jordânia, Israel e Egito. (Foto: Reprodução)

Um terremoto de magnitude 6,3 a uma profundidade de dez quilômetros atingiu a região da fronteira da Turquia com a Síria nesta segunda-feira (20), disse o Centro Sismológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo a USGS, o tremor teve seu epicentro na cidade de Uzunbag, no estado de Hatay. A rede Al Jazeera noticiou um segundo tremor, de magnitude 5,8 com epicentro em Samandag.

Segundo o European Mediterranean Seismological Centre (EMSC), outros nove tremores de magnitude menor (entre 3 e 4) atingiram a região ao longo da tarde dessa segunda-feira (20).

Segundo a agência Reuters, três mortes foram confirmadas e mais de 200 pessoas ficaram feridas por conta dos novos tremores, de acordo com o Ministro do Interior da Turquia, Süleyman Soylu.

Segundo informações da AP, o prefeito da cidade de Hatay, Lutfu Savas, afirmou que há pessoas presas em prédios que desabaram total ou parcialmente. Segundo ele, seriam pessoas que estavam de volta a suas casas para retirar pertences depois do terremoto do início do mês.

Duas testemunhas da Reuters relataram um forte terremoto e mais danos aos edifícios no centro de Antáquia, outra cidade do estado. Os tremores foram sentidos na Turquia, Síria, Jordânia, Israel e Egito.

O estado de Hatay foi fortemente atingido pelo terremoto do início do mês que vitimou mais de 46 mil pessoas e deixou mais de 385 mil apartamentos inabitáveis e mais de um milhão de desabrigados.

Antony Blinken na Turquia

O registro acontece horas depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse à Turquia que Washington ajudaria “pelo tempo que for necessário” após terremotos devastadores e mortais na mesma região há duas semanas.

O auxílio humanitário enviado pelos EUA para a Turquia e a Síria já teria chegado a US$ 185 milhões, disse o Departamento de Estado dos EUA.

Antony Blinken chegou à Turquia no domingo para mostrar o apoio dos EUA a seu aliado atingido por um terremoto que matou mais de 46 mil pessoas no país e na vizinha Síria. Sua visita foi planejada antes do tremor, mas o desastre alterou a programação.

Logo após o pouso, Blinken sobrevoou de helicóptero a devastada província de Hatay, um dos locais mais afetados.

“Vendo a extensão dos danos, o número de apartamentos e casas destruídos, será necessário um grande esforço de reconstrução e estamos comprometidos em apoiar esse esforço”, disse Blinken. As informações são portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

