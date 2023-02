Geral Turistas russos têm bagagem com mais de 35 mil reais furtada ao desembarcarem de voo em Florianópolis; polícia recupera valor

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Dinheiro foi recuperado durante busca em casa onde suspeitos estavam. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil recuperou, no último domingo (19), mais de R$ 35 mil furtados de turistas russos em Florianópolis. Capital de Santa Catarina. O dinheiro, em dólares americanos e rublos russos, foi encontrado com um grupo de argentinos que também entrou no país com passaporte de turismo, segundo o delegado Renan Scandolara.

Os suspeitos não foram presos, pois não havia mais situação de flagrância, informou o delegado, e a investigação está em andamento.

Conforme Scandolara, as vítimas, um casal e um bebê, chegaram ao aeroporto no dia 12 de fevereiro. Logo após desembarcarem no aeroporto da capital de Santa Catarina sentiram falta de seus pertences e procuraram a Delegacia de Proteção ao Turista.

A assessoria do aeroporto disse que não vai se manifestar.

A investigação identificou quatro suspeitos, ainda segundo o delegado. “Dois de autoria direta e outros dois de na condição de partícipe. Todos argentinos”, informou.

Além disso, o grupo fazia movimentações em Florianópolis e em Bombinhas, no Litoral Norte do Estado.

Com endereço e identificação do grupo, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou a maior parte do dinheiro furtado dos turistas russos, além de uma réplica da taça da Copa do Mundo FIFA que estava com um dos suspeitos no logo após o furto.

“(O valor recuperado) é muito próximo do valor total reclamado pelas vítimas. Os rublos russos foram recuperados integralmente”, disse.

Outros furtos

Em outra frente, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de São José do Cedro, identificou e prendeu, na semana passada, o suspeito de realizar diversos furtos em São José do Cedro e Guarujá do Sul. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado foram recuperados objetos que haviam sido furtados.

Os municípios de São José do Cedro e de Guarujá do Sul sofreram diversos furtos, inclusive de quatro motocicletas nas últimas semanas. Os crimes foram praticados durante a noite, inclusive de madrugada.

As investigações continuam a fim de identificar pessoas que possam ter participado dos furtos e os possíveis receptadores. As informações são portal de notícias G1 e da Polícia Civil catarinense.

