Rio Grande do Sul Novo tomógrafo computadorizado qualifica atendimentos em hospital do Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Autoridades acompanharam entrega do equipamento ao Hospital de Tramandaí. (Foto: Rodrigo Ziebell/GVG)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) entregou ao Hospital de Tramandaí (Litoral Norte) um novo equipamento de tomografia computadorizada, adquirido a um custo de quase R$ 1,3 milhão. O equipamento deve ampliar a eficiência de diversos atendimentos, especialmente em casos de traumatologia e acidente vascular cerebral (AVC), em uma instituição que contempla 23 municípios.

De acordo com a titular da pasta, Arita Bergmann, a expectativa é de que a novidade seja utilizada a partir dos próximos dias, após os devidos treinamentos e testes finais. Além dela, participaram da cerimônia de entrega a sua adjunta Ana Costa, o vice-governador Gabriel Souza (no comando do Palácio Piratini durante as férias de Eduardo Leite, que retorna na próxima quinta-feira) e o prefeito Juarez Marques da Silva.

“Hoje não estamos entregando só um aparelho de mais de R$ 1 milhão”, discursou Souza. “Os recursos que o Estado investe podem sempre ser medidos em metros, obras ou equipamentos cheios de tecnologia, como este tomógrafo, mas cada valor direcionado também representa vidas que serão preservadas.”

Ana Costa lembrou que os investimentos do Estado, que somam mais de R$ 1 bilhão, também chegaram ao Hospital de Tramandaí com reformas, além da entrega do aparelho: “O tomógrafo garante o atendimento correto na janela de horas necessárias após um AVC, quando a agilidade é fundamental”.

Operação Verão Total

A ocasião foi aproveitada por Gabriel Souza e Arita Bergmann para o anúncio de investimentos estaduais na operação “Verão Total”. São aproximadamente R$ 5 milhões, que serão aplicados nos 19 municípios com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 14 pronto atendimentos municipais e 11 hospitais de referência regional.

Em Tramandaí, o repasse por meio da Secretaria da Saúde será em torno de R$ 510 mil – desse montante, R$ 180 mil vão para despesas relativas ao Samu, R$ 120 mil para qualificação da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas e R$ 10 mil para a assistência farmacêutica. Esses três montantes foram repassados à Secretaria Municipal de Saúde.

Ao Hospital Tramandaí foram destinados R$ 200 mil para incrementar a capacidade operacional e garantir o acesso à população própria e de outros municípios no período. A instituição pertence ao governo do Estado desde 2011 e, em junho de 2024, passou a ser administrada pelo Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas).

O local é referência para 23 municípios do Litoral Norte e tem 118 leitos, todos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Possui as especialidades de cirurgia geral, traumatologia, obstetrícia, gestação de alto risco, ambulatório, ginecologia, cirurgia geral e bucomaxilofacial.

(Marcello Campos)

