Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Ideia é entregar à iniciativa privada a gestão do espaço, fechado desde 2020. (Foto: Arquivo Prefeitura Tramandaí)

O prefeito de Tramandaí (Litoral Norte), Juarez Marques da Silva, lançou com o governo gaúcho um projeto de restauro e concessão do Centro de Cultura e Lazer Tenente Marino Dias de Oliveira, o popular “Gigantinho”. No foco da iniciativa está a busca de parceria com a iniciativa privada para reformar e reabrir o complexo, inativo desde 2020 e interditado pelo Corpo de Bombeiros devido a problemas estruturais.

Construído em 1980 na área central da cidade, o “Gigantinho” local (assim apelidado por causa da configuração semelhante à do ginásio homônimo do Inter, em Porto Alegre) recebeu nas últimas décadas vários espetáculos esportivos e culturais, consolidando-se como um importante espaço público do Litoral Norte. O plano de requalificação se dá no âmbito do programa estadual “Impulsiona RS” e será debatido com a comunidade, bem como valores envolvidos e outros aspectos.

Durante a cerimônia também foi assinado um memorando para abertura do edital de licitação da duplicação da ERS-786, em Tramandaí. A rodovia estadual é mais conhecida como “avenida João de Magalhães”.

Com a palavra…

A assinatura do edital foi realizada em cerimônia com a presença do vice-governador Gabriel Souza (que comanda o Executivo gaúcho durante as férias do governador Eduardo Leite) e do titular da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi. Souza ressaltou a necessidade da presença do Estado em todas as regiões, bem como a importância e crescimento do Litoral Norte nos últimos anos.

Ainda segundo ele, as concessões também são uma forma de prestar serviços à população: “Em alguns casos, podemos contar com a parceria da iniciativa privada para qualificar esse atendimento. Com a concessão do ginásio de Tramandaí, vamos ter avanços e benefícios para todos, com a volta dos shows, eventos culturais e sociais. É uma forma de estarmos mais próximos de forma mais eficiente”.

Pedro Capeluppi, por sua vez, enalteceu a evolução do programa estadual “Impulsiona RS” na elaboração de parcerias com a iniciativa privada, contando com grande potencial para alavancar investimentos privados capazes de gerar renda para os municípios:

“Estamos entregando aqui um primeiro produto, que é uma análise de viabilidade da parceria público-privada do ginásio, tão importante para Tramandaí. Esse governo valoriza a iniciativa dos municípios na busca de soluções de problemas locais e o Impulsiona tem justamente o intuito de colaborar com os municípios para que construam essa autonomia”.

“Impulsiona RS”

O “Impulsiona RS – Municípios em Expansão” é um programa realizado pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), com o objetivo de incentivar, acompanhar e apoiar os municípios do Estado no desenvolvimento de projetos de concessões de serviços públicos e de parcerias público-privadas.

Até o momento, nove municípios gaúchos reúnem 16 ações relacionadas à iniciativa. Também no âmbito do programa estão previstas ações de capacitação junto às prefeituras sobre temas como aspectos preliminares de concessões e parcerias público-privadas, estruturação de projetos e gestão e fiscalização dos contratos.

(Marcello Campos)

