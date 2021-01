Economia Novo valor do salário mínimo nacional entra em vigor

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

O salário mínimo teve alta de 5,26%, aumentando para R$ 1.100 Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Entrou em vigor nesta sexta-feira (1º) o novo salário mínimo nacional, de R$ 1.100. O valor representa uma alta de R$ 55 (5,26%) em relação aos R$ 1.045 vigentes ao longo de 2020.

A quantia está acima dos R$ 1.088 previstos pelo governo federal na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada em 15 de dezembro ao Congresso Nacional.

O salário mínimo é corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). A expectativa é de que o indicador tenha alta de cerca de 5,2% em 2020. Os dados oficiais serão divulgados no dia 12 de janeiro. Com isso, será mais um ano sem alta real no salário mínimo.

A maioria dos Estados brasileiros segue o valor estabelecido pelo governo federal, mas alguns adotam um piso regional superior ao valor nacional: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

No RS, o salário mínimo regional para este ano não teve reajuste e varia de R$ 1.237,15 a R$ 1.567,81.

