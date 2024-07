Geral Novo vazamento de senhas pode ser um dos maiores da história; entenda

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











No total, mais de 10 bilhões de senhas foram divulgados. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 4 de julho, um hacker publicou, em um fórum online, um arquivo contendo 1,5 bilhão de novas senhas obtidas em vazamentos de dados. Denominado “RockYou2024?, o ficheiro foi adicionado a outro pacote de dados chamado “RockYou2021?, que traz 9,9 bilhões de senhas. Juntos, os dois pacotes formam um dos maiores vazamentos da história.

De acordo com o site Cybernews, responsável pela divulgação da publicação do novo arquivo, trata-se de um compilado de senhas utilizadas por indivíduos de todo o mundo, o que pode levar ao aumento de ataques e fraudes virtuais, além de crimes ligados à identidade. Não há informações sobre dados de brasileiros no pacote.

Segundo analistas do veículo, grupos mal intencionados podem explorar o “RockYou2024? com o objetivo de ganhar acesso não autorizado a contas digitais das pessoas cujas senhas foram vazadas.

O novo arquivo tem senhas vazadas entre 2021 e 2024. O compilado original já incluía, por exemplo, senhas de redes sociais. É provável, de acordo com o Cybernews, que o “RockYou2024? traga informações coletadas a partir de mais de 4 mil bancos de dados ao longo de mais de duas décadas.

Como dicas para se manter seguro após o vazamento, o especialistas recomendam a troca de senhas de contas ligadas ao vazamento, optando sempre por senhas únicas que não são usadas em outras plataformas. Além disso, é recomendado utilizar a autenticação em duas etapas sempre que possível.

É possível, por meio deste link, verificar se alguma de suas senhas está envolvida no vazamento RockYou2021 – a ferramenta foi criada pelo Cybernews. Cerca de 7,9 bilhões de senhas, do novo total de 9,9 bilhões, foram cadastradas no site.

Ainda neste ano, foi descoberto o vazamento de 26 bilhões de dados, contendo informações de contas de redes sociais como LinkedIn e Twitter. O arquivo continha cerca de 12 terabytes, sendo considerado como provavelmente o maior vazamento de dados da história até este ponto.

No Brasil, a situação não é muito diferente. Apenas neste ano, por exemplo, foram registrados seis comunicados do Banco Central acerca de vazamentos de dados no Pix. Mais recentemente, foram expostas quase 40 mil chaves sob a guarda da 99Pay.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/novo-vazamento-de-senhas-pode-ser-um-dos-maiores-da-historia-entenda/

Novo vazamento de senhas pode ser um dos maiores da história; entenda

2024-07-11