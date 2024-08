Inter Novo vice de futebol do Inter diz que grupo não está desmotivado: “Isso não existe”

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Bisol negou a existência de uma "saída em bando" no Inter e falou em "ilações" ao citar comentários externos sobre o ambiente e a situação do Inter (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Logo após a apresentação oficial de Agustín Rogel como novo zagueiro do Inter, José Olavo Bisol concedeu uma entrevista coletiva no Beira-Rio. Nomeado vice-presidente de Futebol do Inter na última segunda-feira (5), o dirigente, que atuou como Diretor de Futebol no ano passado, respondeu questionamentos a respeito das movimentações do clube na janela de transferências, composição do Departamento de Futebol, estrutura do CT Parque Gigante e perspectivas para o último quadrimestre da temporada.

Questionado sobre o que ocorre no vestiário colorado, Bisol negou a existência de uma “saída em bando” no Inter e falou em “ilações” ao citar comentários externos sobre o ambiente e a situação do clube.

“Não existe ambiente de desmantelamento, saída em bando. Os jogadores sabem a responsabilidade. A janela é boa para alguns e ruim para outros. Disse há pouco que, se o negócio for bom, teremos a capacidade de olhar para dentro do Inter”, declarou.

O novo vice de futebol colorado também descartou uma eventual desmobilização dos jogadores. Bisol rechaçou um suposto descontentamento de Enner Valencia, que quase foi agredido por um torcedor colorado no Alfredo Jaconi, contra o Juventude, antes da intervenção de Alan Ruschel e foi alvo de vaias no empate com o Palmeiras.

“Eu não sei dessa informação do Valencia. Disso falar que o grupo está desmotivado ou vai sair isso não existe. Temos jogadores responsáveis, com caráter, que preservam a família e ambiente. São jogadores rodados, aproveitados nas seleções. Eles têm exata noção deste clube”, afirmou.

