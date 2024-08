Inter Apresentado oficialmente pelo Inter, Agustín Rogel promete “lutar até o fim e dar tudo pela equipe”

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

O zagueiro uruguaio ressaltou que está pronto para estrear o quanto antes com a camisa colorada. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Anunciado nesta semana como novo reforço para a equipe do Inter, o zagueiro Agustín Rogel foi oficialmente apresentado pelo clube na tarde dessa sexta-feira (9) no Beira-Rio. Durante entrevista coletiva, o atleta ressaltou que está pronto (e com ganas) para estrear o quanto antes com a camisa colorada. O uruguaio assinou por empréstimo de um ano com o time gaúcho.

“Fisicamente me sinto muito bem. A equipe me recebeu muito bem e creio que existe um lindo grupo e de boa mentalidade, apesar da situação que, obviamente, não é a melhor. Estou muito feliz e muito contente de estar aqui, com ganas de jogar”, afirmou Rogel.

O jogador de 26 anos, que estava no Hertha Berlin, iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai, e teve passagens por clubes como Krylya Samara, Toulouse e Estudiantes. Ele chega ao time gaúcho com um contrato válido até a metade de 2025. Anunciado na última quarta-feira (7), Agustín Rogel já participou de dois treinos no CT das categorias de base do Inter, em Alvorada.

“Uma das minhas características é o jogo aéreo defensivo e ofensivo. Sou um jogador mais, que vem para somar, lutar e dar tudo pela equipe. Sempre vou lutar até o fim”, disse ainda o zagueiro uruguaio na sua apresentação.

Em outra frente, o grupo colorado está se preparando intensamente para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã dessa sexta-feira (9), a equipe realizou a penúltima atividade antes do jogo contra o Athletico-PR, que será disputado no Beira-Rio neste domingo (11), às 19h.

O grupo treinou no CT de Alvorada sob o comando do técnico Roger Machado e sua comissão técnica. A atividade foi aberta à imprensa no início, quando foram realizadas atividades físicas. Em seguida, o grupo atuou em treinos técnicos e táticos, com ênfase nas finalizações e no trabalho com bolas paradas.

