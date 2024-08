Com suspeita de lesão muscular, Borré realizou exames e também pode ser desfalque. Alan Patrick e Ivan continuam no departamento médico. Por outro lado, Thiago Maia e Wanderson voltaram aos treinos com bola e Hyoran retomou os exercícios no campo.

O elenco colorado se reapresentou às 10h desta sexta-feira (9), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. No time para a rodada do fim de semana, Thiago Maia deve entrar no lugar de Borré.