Inter Borré tem lesão na coxa esquerda confirmada e desfalca o Inter por um mês

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Atacante colombiano já estava fora do jogo deste domingo (11), mas problema muscular o deixará afastado por quatro semanas

O Inter confirmou lesão de Rafael Borré na coxa esquerda e ficará afastado por quatro semanas, conforme boletim médico do clube. O problema do colombiano ocorreu durante o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo (4). Na ocasião, Borré deixou o campo no intervalo para a entrada de Lucca. Antes mesmo da lesão, o camisa 19 já tinha confirmado a ausência no duelo contra o Athletico-PR por conta do terceiro cartão amarelo.

Sem Borré, a tendência é que Roger Machado abra mão de um atacante para reforçar a marcação no meio-campo. Recuperado de lesão, Thiago Maia deve ocupar a vaga de Borré. Desta forma, Gabriel Carvalho e Wesley ganham mais de liberdade para se juntar a Enner Valencia no ataque.

Além disso, Roger também precisa definir como montar o sistema defensivo. Bustos foi negociado com o River Plate. Bruno Gomes foi testado na lateral direita, e Igor Gomes atuou ao lado de Robert Renan. Na defesa, a situação de Vitão segue indefinida. O zagueiro foi procurado pelo Betis, da Espanha, mas os europeus recuaram. A presença dele na rodada deste fim de semana é incerta. No domingo (11), o Inter recebe o Athletico-PR, às 19h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

2024-08-10