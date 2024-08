Olimpíada Paris 2024: final do futebol feminino entre Brasil e EUA gera memes na internet

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

A partida, que teve diversos ataques do time brasileiro no primeiro tempo, rendeu reações do público Foto: Rafael Ribeiro/CBF A partida, que teve diversos ataques do time brasileiro no primeiro tempo, rendeu reações do público (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Estados Unidos disputaram a final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, neste sábado (10). Com o Brasil perdendo por 1 a 0 e conquistando a medalha de prata, a partida rendeu vários memes nas redes sociais. No primeiro tempo, Ludmila fez um gol a favor do Brasil, mas foi marcado impedimento. Já no segundo tempo, Mallory Swanson marcou para os EUA e abriu o placar.

Nas redes sociais, o público brincou com o nervosismo durante o jogo, o gol impedido, a atuação da arbitragem e mais.

Veja as reações da partida entre Brasil e Estados Unidos na final do futebol feminino:

assistindo assim Brasil x Estados Unidos pic.twitter.com/YuI2WW6qad — pedro (@pedroscon) August 10, 2024

tentando assistir Brasil x Estados Unidos sem xingar e sem quebrar a tv pic.twitter.com/RXuVcQfNDk — fernandowski (@barrozfernando) August 10, 2024

O BRASIL FAZENDO QUASE 10 GOLS Brasil x Estados Unidos #futebol pic.twitter.com/SkFimn5rCz — Aru (@arumelowb) August 10, 2024

a base de calmante com um 1 olho no futebol femino Brasil x Estados Unidos e o outro olho no vôlei feminino Brasil x Turquiapic.twitter.com/BaobphGUtZ — borahae. olimpíca 🇧🇷 (@strangerheartx) August 10, 2024

Já tão que roubar nosso ouro? Nosso gol foi anulado inferno

Brasil x Estados Unidos

pic.twitter.com/jBGwc4YjUv — juju (@joanagaby_) August 10, 2024

"pô, foi MUITO PENALTI! Cadê o VAR?" A cabine do VAR:#BRAxEUA | Brasil x Estados Unidos pic.twitter.com/qQgYS2dCn2 — Showza do FHTT (@showzamusic) August 10, 2024

Inacreditável o que a arbitra tá fazendo nessa final do Brasil x Estados Unidos pic.twitter.com/8y9um068BU — and (@eaiandf) August 10, 2024

a ludmila fazendo um golaço e ele sendo anulado pic.twitter.com/KGy5lSbBuW — Ni 🌟 (@Skywalkernii) August 10, 2024

