Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Brasil venceu com parciais de 25-21, 27-25, 22-25 e 25-15. Foto: Miriam Jeske/COB Brasil venceu com parciais de 25-21, 27-25, 22-25 e 25-15. (Foto: Miriam Jeske/COB) Foto: Miriam Jeske/COB

A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris ao derrotar a Turquia por 3 sets a 1 nesse sábado (10), com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15. Enquanto a equipe masculina vive crise técnica, sem subir ao pódio nas últimas duas Olimpíadas e fazendo na França a sua pior campanha desde 1972, o time das mulheres volta para casa com medalha pela segunda vez seguida.

São agora seis medalhas para as mulheres do vôlei: ouros em Londres-2012 e Rio-2016, prata em Tóquio-2020 e bronzes em Atlanta-1996, Sydney-2000 e agora em Paris.

O Brasil chegou confiante de que subiria ao degrau mais alto do pódio. O desempenho vinha sendo em alto nível. No entanto, tinha a equipe dos Estados Unidos pela frente e a chance de ir à desejada final ficou pelo caminho. Restou o bronze para as jogadoras capitaneadas por Zé Roberto Guimarães. Aos 70 anos, comemorados em meio à Olimpíada, o técnico tricampeão dos Jogos ainda não definiu seu futuro depois de estar em sua nona edição de Olimpíada. Depois de Tóquio, ele chegou a dizer que se aposentaria, mas voltou atrás.

O bronze

Houve algumas trocas de liderança no placar durante o primeiro set, mas, na reta final, a Seleção brasileira foi mais consistente e eficiente e fechou em 25 a 21. Mais experiente do grupo, a central Thaísa chamou a responsabilidade para si quando Gabi Guimarães e outras estavam mal, e se destacou nos bloqueios, incluindo um em cima da oposta Melissa Vargas, cubana naturalizada turca que é a maior estrela da rival com seus ataques potentes.

O segundo set foi duro para as brasileiras, que sofreram com os ataques turcos e passaram a maior parte em desvantagem, tendo de correr atrás. A Turquia conseguiu abrir 19 a 15. No entanto, na reta final da parcial, Rosamaria e Gabi tomaram a frente e foram decisivas. Foi da ponteira e capitã do time o ponto que definiu o estendido set em 27 a 25.

O Brasil perdeu a oportunidade de definir a vitória no terceiro set. O embalo foi freado com ótimo desempenho da Turquia, liderada por Vargas e Cebecioglu, que viraram grande maioria das bolas. No set derradeiro, o brilho, a eficiência e até a sorte retornaram no quarto set para o Brasil. Os saques e os ataques entraram e a defesa voltou a ser mais segura, conseguindo parar Vargas e Cebecioglu em alguns momentos. Thaísa novamente teve jornada de brilho, desta vez não só no bloqueio. No fim, vitória por 3 a 1 e mais uma medalha para o Time Brasil.

Paris 2024: Brasil vence a Turquia por 3 sets a 1 e conquista a medalha de bronze no vôlei feminino

2024-08-10