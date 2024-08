O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil na última quarta-feira (7), mas vem melhorando no Brasileirão. Nos últimos quatro jogos, o Tricolor somou 10 pontos e deixou a zona de rebaixamento – no momento ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos. O clube gaúcho irá preservar titulares, de olho nas oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (13), no Couto Pereira, contra o Fluminense.