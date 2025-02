Mundo Novo voo com deportados dos Estados Unidos deve chegar ao Ceará nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Esse é o terceiro grupo que retorna desde o início da gestão de Donald Trump frente à Casa Branca. Até agora, 199 brasileiros foram repatriados Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Está previsto para chegar na próxima sexta-feira (21) um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos. As informações são de interlocutores da PF (Polícia Federal). Esse é o terceiro grupo que retorna desde o início da gestão de Donald Trump frente à Casa Branca. Até agora, 199 brasileiros foram repatriados.

Assim como da última vez, os deportados devem chegar pelo Aeroporto de Fortaleza, e não por Belo Horizonte, como vinha sendo feito. A medida tem o objetivo de evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado. O número de passageiros que chegará nesse novo voo não foi divulgado.

Uso de algemas em deportados é praxe nos EUA

No último dia 24 de janeiro, o primeiro voo com deportados da gestão de Donald Trump chegou ao Brasil em meio a polêmicas sobre as condições as quais o grupo foi submetido ao longo do trajeto.

Os 88 brasileiros que chegaram nesse primeiro voo desembarcaram algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos EUA para repatriação, mas elas são retiradas ao pousar no Brasil, pois os deportados não são prisioneiros.

Ainda de acordo com essas fontes, a praxe é retirar as algemas dos migrantes quando o avião fretado pousa no Brasil. Entretanto, isso não aconteceu no voo que chegou ao país no dia 24: os brasileiros foram mantidos algemados durante o desembarque em Manaus.

O governo brasileiro reagiu à conduta da imigração norte-americana e protestou contra o que chamou de “uso indiscriminado de algemas”. Agora, como resposta, esse próximo voo também deve chegar em Fortaleza, onde os brasileiros devem retirar as algemas e seguir para seus respectivos destinos já sem o objeto.

