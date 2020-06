Porto Alegre Novos 60 leitos para o tratamento de coronavírus iniciam operação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Após a pandemia, a nova estrutura no Hospital Independência será usada de forma permanente pelo sistema de saúde Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Após a pandemia, a nova estrutura no Hospital Independência será usada de forma permanente pelo sistema de saúde. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A nova estrutura hospitalar construída junto ao Hospital Independência (avenida Antônio de Carvalho, 450 – Agronomia) para assistência a pacientes de Covid-19, inicia a operação nesta segunda-feira (15).

Na unidade, estão instalados 60 leitos de média complexidade. A construção da estrutura começou no final de abril e foi concluída no final do mês de maio. Após a pandemia, será incorporada de forma permanente ao sistema de saúde e o hospital terá ao todo 160 leitos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre